Pedelec-Fahrer an den Folgen seines Sturzes verstorben

Velbert/Wülfrath. Der Velberter war in Wülfrath-Flandersbach schwer gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer, der vor zwei Wochen am Montag, 21. September, mit seinem Pedelec gestürzt war, ist am Wochenende verstorben. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der Velberter war ohne Fremdeinwirkung in Wülfrath-Flandersbach gestürzt. Dabei zog sich der Velberter so schwere Verletzungen zu, dass er, nach Erstversorgung am Unfallort, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.