Party auf dem Senderberg mit Live-Musik und viel Programm

Schon bei der Premiere der Waldsause am Kletterpark in Velbert-Langenberg war viel los. Das soll an diesem Wochenende genauso werden.

Velbert. Sport, Musik und gute Laune – das erwartet die Besucher am Waldkletterpark in Velbert-Langenberg. Und die Stiftung Mary Ward feiert groß.

Party pur auf dem Senderberg: Zum zweiten Mal lädt das Team des Kletterparks zur Waldsause – am Samstag, 12. August, mit Programm von 10 Uhr bis 22 Uhr. Ab 10 Uhr öffnet auch der Kletterpark. Ebenfalls ab 10 Uhr präsentiert sich die Langenberger SG (LSG) auf der Senderwiese: Der Sportverein hat ein großes Mitmach-Angebot geplant. Die offizielle Eröffnung erfolgt auf der Bühne um 13.30 Uhr, geplant ist, dass Bürgermeister Dirk Lukrafka ein paar Worte verliert und auch der Betreiber des Langenberger und der zwei Schwesterparks, Pierre Francois Marteau, möchte die Partygäste begrüßen.

Lea Bergen tritt bei der Waldsause am Kletterpark in Velbert-Langenberg gemeinsam mit Dennis Kresin auf. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Da die Waldsause auch Familienfest sein soll, gehören die Bühne und der Raum davor zunächst auch einmal den kleinen Besucherinnen und Besuchern: Die „Rock Schule“ aus Hamminkeln bittet zum „Kindersingen“: zwei Mal, jeweils 45 Minuten lang. Um 16 Uhr sind dann zwei junge Künstler an der Reihe: Lea Bergen und Dennis Kresin. Die Schwelmer Sängerin und der Wuppertaler Gitarrist und Sänger präsentieren eigene Songs und Cover-Versionen.

Sommerlicher Pop und energiegeladener Folkrock

Sommerlich geht es um 18 Uhr weiter: Lioness ist eine sechsköpfige Band aus Wuppertal, die schon seit 2016 auf den unterschiedlichen Bühnen auftritt. Bestehend aus zwei Frontsängerinnen – Mila und Alegria –, Maxi dem Pianisten, dem Bassisten Flo, André an der Gitarre und Pathé an den Drums, bringt Lioness eine musikalische Mischung aus Pop, R’n’B, Soul, Bossa und Reggae für das Publikum mit. Für den musikalischen Abschluss sorgen um 20 Uhr Ticket to Happiness: Musikstil und Motivation der Band ist energiegeladener Folkrock: Schnelle, tanzbare Folksongs aus eigener Feder wechseln sich ab mit gefühlvollen Balladen und Instrumentalstücken.

Damit auch wirklich jeder den Weg auf den Hordtberg zurücklegen kann, ist der Kletterpark diesmal eine Kooperation mit dem Bürgerbusverein eingegangen. Geplant ist, dass die Busse im Shuttleverkehr alle 30 Minuten den Kletterpark ansteuern.

Stiftung feiert 75-Jähriges

Die Stiftung Mary Ward in Velbert-Langenberg feiert 75-jähriges Bestehen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Stiftung Mary Ward lädt eine Woche später, am Samstag, 19. August, von 11 bis 15 Uhr zum Sommerfest an die Bökenbuschstraße 7 ein. Alle Betreuungsangebote der Stiftung präsentieren sich und ein kreatives Angebot zum Mitmachen. Das Fest zum 75-jährigen Bestehen in Langenberg steht natürlich auch unter dem Motto des Jahresprojektes „Ich bin wertvoll durch und durch“. Ein kleines Bühnenprogramm setzt den Rahmen, heißt es in der Ankündigung. Und wer noch einmal in die Geschichte der Einrichtung eintauchen will, findet auch eine Ausstellung zur Chronik. Eine besondere Einladung gelte allen Ehemaligen.

Und am 30. August wird es kreativ: Elke Brandes-Peter zeigt zwischen 10 und 16 Uhr, wie aus „Trash“ (Müll) Praktisches werden kann. Ein paar wenige Plätze sind noch frei – allerdings sollten Mitmachwillige ihre Nähmaschine mitbringen.

