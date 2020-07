Öl-Spuren halten die Velberter Feuerwehr auf Trab

Der Opel hatte an der Paracelsusstraße eine Ölspur auf der Fahrbahn und in der Parkbucht hinterlassen.

Velbert. Gleich viermal an einem Nachmittag musste der Gerätewagen Öl der Velberter Feuerwehr ausrücken. Spuren in Neviges, Mitte und Birth abgestreut.

Eine Reihe von Ölspuren kurz hintereinander hat am Freitagabend die Wache der Velberter Feuerwehr auf Trab gehalten.

Der erste Einsatz führte um 16.36 Uhr nach Neviges. Dort hatte der Verursacher an der Wilhelmstraße bereits mit eigenem Bindemittel begonnen, die Verunreinigung abzustumpfen. Da die Menge an Ölbindemittel aber nicht ausreichte, streuten die Kollegen die Ölspur ab, die sich fast zwei Kilometer über die Lohbachstraße und die Elberfelder Straße bis zum Lohmühler Berg erstreckte.

Noch während die Besatzung des Gerätewagens Öl in Neviges tätig war, rückten die übrigen Kollegen um 17.18 Uhr zur Paracelsusstraße aus. Ein Opel Insignia hatte dort auf der Straße und in einer Parkbucht eine rund 50 Meter lange Dieselspur hinterlassen, die von der Feuerwehr abgestreut wurde. Der Einsatz war nach gut 20 Minuten beendet.

Kilometerlange Spuren auf den Straßen

Die nächste Ölspur folgte um 19.12 Uhr am Tulpenweg in Birth: Sie erstreckte sich in einer Breite von rund 1,3 Metern auf einer Länge von drei Kilometern unter anderem über die Birther Straße Jahnstraße, den Birther Kreisverkehr und die Humboldtstraße. Die Mannschaft des Gerätewagens Öl streute ab, zur Aufnahme des kontaminierten Ölbindemittels kam außerdem eine Kehrmaschine der Technischen Betriebe zum Einsatz.

Durch den nicht richtig verschlossenen Tankdeckel des Linienbusses trat Dieselkraftstoff aus. Foto: Feuerwehr Velbert

Noch während die Ölspur in Birth bearbeitet wurde, folgte um 20.17 Uhr die nächste Meldung von der Schloßstraße: Ursache war der nicht richtig verschlossene Tankdeckel eines Linienbusses, der an der Siemensstraße betankt worden war und anschließend auf Bahnhof-, Höfer-, Hohenzollern-, Schloß- und Friedrich-Ebert-Straße bis zum Zentralen Omnibus-Bahnhof Dieselkraftstoff gekleckert hatte. Nach Rücksprache mit dem Betreiber des Busses wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung der Ölspur beauftragt.