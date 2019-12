Öffentliche Einrichtungen schließen über die Feiertage

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass ihre Beschäftigten bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar 2020, Betriebsferien haben. Sämtliche Fachbereiche, Abteilungen und Ämter bleiben in dieser Zeit geschlossen. Ausnahmen sind die Stadtteilbibliotheken Neviges und Langenberg. Sie öffnen heute zum letzten Mal in diesem Jahr.

Im Rathaus befindet sich auch das Servicecenter des Kreises Mettmann – das bleibt ab dem 23. Dezember und auch am 2. und 3. Januar geschlossen. Die hauptamtliche Wache der Feuerwehr und die Technischen Betriebe Velbert haben keine Betriebsferien.

Es gelten Sonderregelungen für einige Bereiche

Für einige wenige Bereiche der Stadtverwaltung gelten zudem Sonderregelungen. Für die Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen sowie dringende Melde- und Passangelegenheiten gibt es am Freitag, 27. Dezember, von 10 bis 12 Uhr einen Notdienst im Rathaus Velbert-Mitte. Die Ausstellung von Expresspässen ist jedoch nicht möglich.

Der Kommunale Ordnungsdienst ist in Notfällen am Montag, 23. Dezember, von 8 bis 15 Uhr, am Freitag, 27. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 30. Dezember, von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer des Kommunalen Ordnungsdienstes an der Nedderstraße 50 (Raum 504) lautet 02051 26-2500.

Zentralbücherei öffnet voraussichtlich Mitte Januar

Der städtische Jugendhilfedienst ist in Notfällen ebenfalls am Montag, 23. Dezember, von 8 bis 15 Uhr, am Freitag, 27. Dezember, von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 30. Dezember, von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Die Beschäftigten des Jugendhilfedienstes sind auf der Oststraße 38 anzutreffen und telefonisch unter 02051 26-2941 oder 02051 26-2942 erreichbar (Fax: 02051/26-132945).

Sämtliche Fachbereiche, Abteilungen und Ämter sind ab Donnerstag, 2. Januar 2020, zu den üblichen Öffnungszeiten wieder geöffnet. Die Zentralbibliothek in Velbert wird voraussichtlich Mitte Januar 2020 wieder eröffnen – dann am neuen Standort Friedrichstraße 115.

Finanzamt und Kreisverwaltung schließen

Das Finanzamt Velbert bleibt zwischen Heiligabend, 24. Dezember, bis einschließlich 1. Januar 2020 geschlossen. Ab dem 2. Januar 2020 gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten. Auch die Kantine des Finanzamts ist von der Schließung betroffen und bleibt bereits ab dem 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar 2020 geschlossen.

Von Heiligabend bis Neujahr bleiben alle Dienststellen der Kreisverwaltung geschlossen. Da in diesem Jahr zwischen den Feiertagen nur zwei Werktage (27. und 30. Dezember) liegen, hat die Verwaltungsführung entschieden, den Mitarbeitern einen durchgehenden Urlaub zu ermöglichen. Ab dem 2. Januar sind die Dienststellen der Kreisverwaltung wieder für die Kunden da. Eine Ausnahme bildet das Kreis-Service-Center in Velbert: Dieses schließt bereits am 23. Dezember und öffnet erst wieder am 6. Januar.