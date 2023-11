„Ob tot oder lebend“: Habicht wird in Heiligenhaus gesucht

Heiligenhaus. In Heiligenhaus sucht eine Frau ihr Habicht-Weibchen. „Das ist kein Haustier“, betont sie. Zudem könnte der Greifvogel sich selbst verletzen.

Entflohen in Heiligenhaus: Ein ganz besonderer Vermisstenfall macht am Dienstag auf sich aufmerksam. Halterin Sabine Pferdekamp ist ihr Habicht-Weibchen enflogen. Die Jägerin und Falknerin hat eine Vermutung, wie das passieren konnte: Die Langfessel könnte durchgeschnitten worden sein – sicher sei sie sich jedoch nicht, betont sie. Auf Facebook bat Pferdekamp morgens um Mithilfe bei der Suche. „Bitte Sichtung melden, egal ob tot oder lebend“, heißt es.

Am Nachmittag wurde der Post bereits 113 Mal geteilt. Doch: Bislang bekam Pferdekamp den Greifvogel nicht zu fassen. „Ich habe den Habicht bisher vier Mal gesichtet. Hält sich in der Nähe von der A44 auf. Nähe Werkerwald und Hof Schmitz“, schreibt sie unter ihrem Beitrag. Im Gespräch mit der WAZ erklärt sie: „Der Habicht könnte Hühner jagen.“ Ihre Hoffnung sei deshalb gewesen, ihn dabei aufzusammeln.

Heiligenhauser Habicht könnte sich erhängen

„Ich bin froh über jede Nachricht und jede Sichtung“, so Pferdekamp. Die Suche nach dem Habicht-Weibchen habe oberste Priorität. Dabei sei der Greifvogel deutlich zu erkennen. Einerseits an dem „Geschüh“, den Ledermanschetten am Fuße des Vogels, andererseits an der Langfessel, die das Weibchen zum Teil noch mit sich trägt. Dieser Umstand stellt für den Habicht eine große Gefahr dar: „Sie könnte sich auch erhängen“, befürchtet Pferdekamp.

Der Greifvogel gehört Pferdekamp, die sowohl Falknerin als auch Jägerin ist. Dabei betont sie: „Das ist kein Haustier!“ Um Habicht halten zu dürfen, müsse zunächst ein Jagdschein und anschließend ein Falknerschein gemacht werden. Deswegen sei es wichtig, eine Sichtung des Tieres zu melden und diesen nicht mit nach Hause zu nehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert