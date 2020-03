In puncto Sicherheit geben die Velberter ihrer Stadt insgesamt mit der Note 2,97 ein sattes Befriedigend. Dies ergab der große WAZ-Stadtteilcheck. Damit geben die Velberter ihrer Stadt schlechtere Noten als die Befragten in der vergleichbar großen Stadt Bottrop (2,73) und als in der deutlich größeren Stadt Bochum (2,44). Die Velberter scheinen sich also unsicherer zu fühlen, als in den anderen Städten.

Hält das Gefühl den Fakten stand? Hier kann die gerade veröffentlichte Kriminalitätsstatistik 2019 des Kreises Mettmann Auskunft geben und vor allem die Kriminalitätshäufigkeitszahl. Darunter versteht man die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten bezogen und hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Diese Zahl liegt in Velbert im vergangenen Jahr bei 4881 und damit leicht höher als im vergangenen Jahr (4837). Aber die Zahl liegt immer noch deutlich unter der des gesamten Kreises Mettmann mit 5527 – der niedrigste Stand seit zwölf Jahren.

Besser als NRW und der Kreis

Und die Kreiszahl liegt noch deutlich unter der des gesamten Landes NRW. Das Risiko, in Velbert Opfer eine Straftat zu werden, ist also äußerst gering – zumal die Kriminalitätshäufigkeitszahl in Velbert in den vergangenen zehn Jahren deutlich gesunken ist. Im Jahr 2010 lag die Zahl noch bei 6668 und lag damit noch deutlich über dem Kreisdurchschnitt.

In Velbert hat die Polizei 2019 insgesamt 4002 Straftaten registriert, etwas mehr als 2018 (3969). Die Fallzahlen für Gewaltkriminalität sind auf 162 von 174 gesunken, die Wohnungseinbrüche gingen von 107 auf 68 Fälle zurück. Etwas gestiegen sind die Fallzahlen bei der Straßenkriminalität von 857 Fällen im Jahr 2018 auf 873 im vergangenen Jahr. Hier sank allerdings die Aufklärungsquote um rund zwei Prozentpunkte.

Schlechte Noten für die Stadt-Mitte

Wie beurteilen die Velberter die Sicherheit in ihrem Stadtteil? Die Bewohner von Velbert Mitte geben ihrem Quartier mit 3,64 die vergleichsweise schlechteste Note, es folgt Birth mit 3,40. „Hier entspricht das Gefühl eher nicht den Tatsachen“, sagt Hans Küpper, Vorsitzender des Bürgervereins Birth, der sich in seinem Stadtteil sicher fühlt. Er könne sich auch nicht an größere kriminalistische Ereignisse in seinem Quartier erinnern. Und auch Marc Ratajczak, Vorsitzender des Nordstädtischen Bürgervereins und ehemaliger Landtagsabgeordneter, fühlt sich in der Innenstadt sicher: „Auch in der Unterstadt habe ich eigentlich nie ein schlechtes Gefühl gehabt und wurde von den Anwohnern gegrüßt“.

Am sichersten fühlen sich die Bewohner im Langenhorst (1,81), die ihren Stadtteil auch in der Gesamtnote am besten bewerteten. Gute Noten gaben auch die Tönisheider ihrem luftigen Stadtteil (2,20). Auch der Rosenhügel (2,37) schnitt gut ab und auch Nierenhof (2,59) und Bonsfeld (2,61). Neviges-Mitte kommt auf die Note 2,69, Langenberg auf 2,71.