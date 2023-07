„Nicht zufrieden“: Schloss-Spezialist erklärt Umsatz-Einbuße

Velbert. Bei der Schloss- und Beschläge-Firma „Schulte Schlagbaum“ in Velbert-Neviges ist das Betriebsergebnis gesunken. Die Gründe sind vielfältig.

Die Schulte-Schlagbaum AG in Velbert-Neviges, gegründet 1833, produziert Schließsysteme für Büros, Hotels und Freizeiteinrichtungen in ganz Europa – vom Spindschlüssel für das Schwimmbad bis zum elektronischen Zugang im Fünf-Sterne-Hotel.

War das Jahr 2021 das beste in der langen Unternehmensgeschichte, konnte dieses Rekordergebnis im Jahr 2022 nicht erzielt werden, so verkündete das Unternehmen auf der Hauptversammlung in der Historischen Stadthalle Wuppertal. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 380 Mitarbeiter, davon 137 in Velbert.

Betriebliches Ergebnis der Velberter ist gesunken

Insgesamt ist das betriebliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 auf 1,9 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr (2,9 Millionen Euro) gesunken. Der Konzernjahresüberschuss verminderte sich auf 1,8 Millionen Euro (Vorjahr: 2,3 Millionen Euro). Als Fazit fasste Vorstand Peter Pongratz auf der Hauptversammlung des Unternehmens zusammen: „Es ist uns trotz der um die notwendigen Materialteuerungszuschläge bereinigten Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau, aufgrund der deutlich gestiegenen Beschaffungs-, Material- und Logistikkosten leider nicht gelungen, an das betriebliche Rekordergebnis von 2021 anzuknüpfen. Deshalb sind wir mit der Ergebnisentwicklung ganzheitlich nicht zufrieden.“

Zehn Prozent geringere Umsatzerlöse

Der Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme, bestehend aus dem der Schulte-Schlagbaum AG sowie der Tochtergesellschaft Sächsische Schlossfabrik GmbH, erzielte am Ende des Geschäftsjahres rund zehn Prozent geringere Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Daraus resultierte auch eine Verringerung des Betriebsergebnisses um rund 0,3 Millionen Euro, so heißt es weiter in einer Mitteilung des Unternehmens. Mit einer fast sechsprozentigen Umsatzsteigerung (preisbereinigt) im Vergleich zum Vorjahr, konnte der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel aber seinen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Unter Berücksichtigung des letztjährigen Sondereffekts verbesserte sich hier das Betriebsergebnis um rund 0,1 Millionen Euro.

Zurückhaltung bei Investitionen

Die Geschäfte der Tochterfirma eccos pro gmbh wurden im vergangenen Geschäftsjahr entscheidend durch die wirtschaftliche Lage in der Bäderbranche beeinflusst. Die zu Beginn 2022 noch wirksamen Corona-Schutzmaßnahmen, deutliche Einschränkungen durch die Energiekrise und demgegenüber eine überraschend gute Freibadsaison, führten in der Branche zu einer deutlich spürbaren Zurückhaltung hinsichtlich notwendiger Investitionen. Die Umsatzerlöse der eccos pro gmbh seien somit gegenüber dem Berichtszeitraum zum Vorjahr um knapp drei Prozent zurückgegangen. Das Betriebsergebnis 2022 ist um 0,6 Millionen Euro gesunken.

