Nevigeser Turnverein ehrt langjährige Mitglieder

Reichlich Platz hatten sowohl Vorstand als auch Gäste bei der Mitgliederversammlung des Nevigeser Turnvereins (NTV) am Freitagabend, 3. Oktober: Hatte der NTV doch, um die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie optimal umsetzen zu können, als Treffpunkt eigens die Sporthalle des Waldschlösschens gewählt. Wo sich sonst die Aktiven austoben, saß mit großem Abstand der Vorstand, und auf den Rängen wurde dieses Mal nicht laut angefeuert und geklatscht, sondern zugehört – auch das natürlich mit dem gebührendem Abstand. Trotzdem waren vor allem die älteren Sportsfreunde vorsichtig und blieben in Corona-Zeiten lieber zuhause, der NTV-Vorsitzende Thomas Stockter begrüßte dieses Mal nur 44 Vereinsmitglieder.

Turnusmäßige Wahlen

Mit großem Abstand begrüßt der NTV-Vorsitzende Thomas Stockter die Mitglieder in der Sporthalle Waldschlösschen Foto: Ulrich Löhe/NTV

Zu Beginn der Versammlung gedachte der Verein in einer Schweigeminute allen im vergangenen Jahr verstorbenen Mitgliedern. Danach wurden die Abteilungs-, Kassen- und Geschäftsberichte vorgetragen und genehmigt, dem Vereinsvorstand und der Kassenführung Entlastung erteilt, und schließlich auch der Haushaltsplan des schon laufenden Geschäftsjahres genehmigt. Ohne Überraschung blieben die turnusmäßig durchgeführte Wahlen: Einstimmig gewählt wurden als Sozialwart Nicole Seidler, Maike Brummelmann ist Jugendwart, die Abteilung Turnen leitet Barbara Ristow, die Abteilung Handball Handball Frank Hane. Zum Ältestenrat wurde Barbara Brass gewählt und Gerda Spielmann ist Kassenprüferin.

Urkunden auch per Post

Keine Jahreshauptversammlung ohne Ehrung der langjährigen Mitglieder, die seit 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahren dem Verein die Treue halten. Aufgrund der besonderen Umstände waren an diesem Abend zwar nicht alle persönlich anwesend. Über die Glückwünsche und Urkunden freuten sich: Karl-Friedrich Peitsch (40 Jahre im Verein), Brunhilde Karaseck, Annemarie Polten und Bernd Wachendorf (alle drei seit 50 Jahren Mitglieder); Klaus Müller (60 Jahre im Verein) und Hans-Emil Kromberg (seit 70 Jahren beim NTV). Weitere neun langjährige Mitglieder müssen sich noch etwas gedulden: Sie erhalten in den nächsten Tagen ihre Glückwünsche und Urkunden mit der Post. Bereits nach etwas mehr als einer Stunde traten alle wieder den Heimweg an – es war eben alles anders an diesem Abend. Das beliebte gesellige Beisammensein musste unter den aktuellen Corona-Bedingungen leider ausfallen.