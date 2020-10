Neues Motorrad aus Velberter Tiefgarage gestohlen

Velbert. Die mattschwarze Honda war abgeschlossen in einer Garage am Kostenberg geparkt. Bislang gibt es keine Spur von den Dieben.

Ein neuwertige Motorrad ist aus einer Tiefgarage am Kostenberg gestohlen worden. Bislang gibt es noch keine Spur von den Tätern.

Die mattschwarze Honda CMX500 Rebel ist am Mittwochabend des 14. Oktober, 18.15 Uhr, verschlossen in einer Tiefgarage Am Kostenberg 52 abgestellt worden. Am frühen Donnerstagnachmittag war die Honda dann verschwunden. Wie und wann genau der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe in die zumindest zeitweise unverschlossene Tiefgarage gelangten und öffnen, das Krad starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht genau geklärt. Seitdem Diebstahl fehlt jede Spur von dem mattschwarzen HONDA-Custombike mit dem amtlichen Kennzeichen D-CV56.

Nur fünf Monate alt

Der Zeitwert des neuwertigen, nur fünf Monate alten Zwei-Zylinder-Motorrads, das zur Tatzeit eine Kilometerleistung von 800 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 6500 Euro angegeben. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.