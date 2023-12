Velbert. Eine Filiale, die geleitet wird von Auszubildenden – das ist selten. In Velbert öffnet eine Agentur mit Fokus auf der Jugend. Azubis berichten.

Azubis mit viel Verantwortung – klingt erstmal paradox. Doch in der neuen Geschäftsstelle der DEVK in Velbert soll genau das an der Tagesordnung stehen: Die „Azubi-Agentur“ wird von drei Auszubildenden geführt, alle im ersten Lehrjahr, alle ohne praktische Erfahrung, doch hoch motiviert. Bei der Eröffnungsfeier erzählen sie von ihren ersten Eindrücken – und was sie sich von dem neuen Konzept erhoffen.

Azubis in Velbert sollen „vollständige Mitarbeiter“ sein

Offizieller Agenturleiter ist Christoph Bielecki. Der 31-Jährige ist Spezialist für Vorsorge und Vermögen bei der DEVK. Mit dem Standort in Velberts Fußgängerzone möchte er vor allem eines erreichen: „Unsere Geschäftsstelle soll speziell auf Azubis und junge Leute ausgerichtet sein.“ Er selbst habe in der Lehre schon eine leitende Rolle eingenommen und dadurch gemerkt, wie wertvoll die Erfahrungen für Nachwuchskräfte sein können.

Nachrichten aus Velbert – lesen Sie auch:

In seiner Geschäftsstelle arbeiten nun insgesamt fünf Personen, drei davon stehen ganz am Anfang ihrer Karriere. „Sie sind vollständige Mitarbeiter und werden auch mal alleine sein“, erzählt Bielecki. Für den Anfang seien er und sein Kollege, Karsten Wilhelmi, jedoch jederzeit ansprechbar, wenn Fragen aufkommen. „Wir haben natürlich einen Blick drauf.“

„Jetzt gehts endlich in die Praxis“ – Azubis erzählen

Gerade erst in die Ausbildung gestartet, schon der Sprung ins kalte Wasser. Wie fühlt sich das für die drei jungen Versicherungskaufmänner (tatsächlich drei Männer) an? Mehmet Uzun (18) und Lukas Elsner (19) haben gemeinsam mit ihrem Kollegen, der bei der Eröffnungsfeier nicht anwesend sein kann, am 1. August mit der Ausbildung angefangen. Zu Beginn eine längere Theorie-Phase, Schulungen zum System, dann mit den anderen Azubis in die Agentur.

In der Nähe der Velberter Fußgängerzone steht die Azubi-Agentur der DEVK. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Jetzt geht‘s endlich in die Praxis“, hat sich Lukas Elsner gedacht. Das sei viel besser als die Theorie, findet auch Mehmet Uzun. „Ich find‘s cool“, sagt Lukas, „wir haben viel Kundenkontakt.“ Dadurch hätten sie schon viele Sachen gelernt und einige angespannte Situationen mit Kundinnen und Kunden gelöst. „Ich dachte, es wird viel stressiger“, sagt Mehmet erleichtert. Durch die wertvollen Erfahrungen könnten sie bereits besser mit Aufregung umgehen und seien selbstsicherer geworden, berichtet der 19-Jährige.

Welche Chancen sehen die beiden für ihre berufliche Zukunft? „Dass wir schneller lernen können als andere, weil wir mehr Kundenkontakt haben“, sagt Lukas direkt. Er wolle sich vor allem persönlich weiterentwickeln. Das Ziel, durch das neue Konzept schneller zur Führungskraft aufzusteigen, stellt er vorerst hinten an: „Ich möchte erstmal meine Ausbildung gut machen.“

Lob vom Chef: Azubis schlagen sich bislang sehr gut

Unterstützung bekommen die drei Azubis von Karsten Wilhelmi, der insbesondere die Erfahrung im Agentur-Geschäft mitbringt. Das Konzept sei eine Besonderheit, sagt er. Für ihn ist der Austausch mit den Azubis ein gegenseitiges Weiterkommen: „Ich kann mein Wissen weitergeben und lerne auch dazu.“ Demnach setze er sich automatisch mit mehreren Sparten auseinander, muss einige Themen auf den Kern herunterbrechen können.

„Karsten kannste fragen“, hätte sich schon in seiner letzten Agentur in Düsseldorf etabliert. Das und der gute Kontakt zu Bielecki habe die Entscheidung leicht gemacht, gemeinsam das Azubi-Konzept in Velbert zu starten. „Sie haben keine Scheu, auf die Leute zuzugehen“, lobt Wilhelmi. Zudem hätten die Auszubildenden sichtlich Spaß an der Arbeit. Bielecki ergänzt, die jungen Azubis seien motiviert und empathisch im Umgang mit den Kunden. Das Konzept scheint bislang aufzugehen.

Seit dem 1. Dezember ist die Agentur an der Bahnhofstraße 14 geöffnet. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr; Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert