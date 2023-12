Neuer Velberter 0-Euroschein ist ab sofort erhältlich

Velbert. Seit einigen Jahren gibt es die beliebten Souvenir-Geldscheine. Den neuen Schein ziert nun ein Motiv aus Velbert-Langenberg.

Über vier Jahre ist es nun schon her, dass der erste Velberter 0-Euro Souvenirschein erschienen ist. Darauf abgebildet ist das Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges. Es folgten die Motive Mariendom und das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum. Zum Jahresende erscheint jetzt der inzwischen vierte Velberter Souvenirschein mit dem Historischen Bürgerhaus Langenberg als Motiv. Die bei Sammlern beliebten 0-Euro Scheine sind zum Preis von drei Euro in der Tourist-Info im Foyer des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums (Heinz-Schemken-Platz 1) erhältlich. Auch bei der Weihnachtsmarkthütte des Stadtmarketing Velbert auf dem Platz Am Offers in Velbert-Mitte können diese erworben werden. Eine schöne Geschenkidee zum Weihnachtsfest oder als kleine Aufmerksamkeit geeignet.

Öffnungszeiten Tourist-Info

Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Am Offers

Freitag, 15. Dezember: 15 bis 21 Uhr

Samstag, 16. Dezember: 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 17. Dezember: 11 bis 19 Uhr

Am Sonntag, 17. Dezember, ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt von Velbert-Mitte. Auch die Tourist-Info hat in dieser Zeit geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert