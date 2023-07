Neuer Termin: „Action“-Eröffnung in Velbert verzögert sich

Von außen ist nun schon zu erkennen: Hier zieht „Action“ in Velbert ein. Doch an diesem Wochenende eröffnet das Geschäft nicht.

Velbert. Viele Velberter hatten sich auf die Eröffnung des niederländischen Discounters gefreut. Doch an diesem Wochenende bleiben die Türen noch zu.

Die Freude bei den Velbertern war groß, als Action kürzlich verkündete, dass sie am 22. Juli (Samstag) ihre Filiale an der Oststraße 66 öffnen werden. Doch die geplante Eröffnung findet an diesem Wochenende nicht statt.

Dafür heißt es nun auf der Facebook-Seite von Action: Eröffnung am 5. August, ebenfalls ein Samstag. Zwei Wochen später als ursprünglich geplant sollen die Kunden dann von 10 bis 20 Uhr in den Regalen stöbern können. Die Kette wirbt damit, 6000 Artikel anzubieten. Darunter sind Haushaltsartikel, Spielwaren, Drogerieartikel oder auch Süßigkeiten.

Große Freude gibt es schon bei einigen Velbertern, die Artikel mit den kleinen Preisen fehlen aber noch in der Filiale Velbert. Foto: Isabel Nosbers

„Action“ bietet 6000 Artikel in Filialen an – bald auch in Velbert

Doch noch sind die Regale leer, wenn man durch die Fenster der Filiale schaut: Die Außenreklame ist schon angebracht, auch die Kassen und sämtliche Einrichtung sind vorhanden. Neben den Kunden scheint nun nur noch die Ware auf sich warten zu lassen. Ob dies der Grund für die spätere Eröffnung ist, bleibt aber ungeklärt. Die Pressestelle von Action hat bislang auf Nachfragen der WAZ nicht reagiert.

2263 Läden in elf Ländern

Eine „Action“-Filiale haben sich viele Velberter im Ort gewünscht, das nächstgelegene Geschäft befindet sich in Heiligenhaus. Action hat 2263 Läden in elf verschiedenen Ländern, rund 300 Filialen gibt es in Deutschland, in denen mehr 5000 Beschäftigte arbeiten. Das niederländische Unternehmen versteht sich als „Non-Food-Discounter“, also einen Laden, in dem es viele Alltagsartikel und überraschende Produkte zu niedrigen Preisen gibt, jedoch keine Lebensmittel.

Im Sortiment befinden sich laut „Action“ 1500 Artikel, die weniger als einen Euro kosten.

Die Regale sind aufgebaut, die Kassen auch schon installiert. Lediglich die Ware fehlt noch in der Velberter Filiale Foto: Isabel Nosbers

