Neuer Referent: Velberts Kultur hat nun ein Gesicht

In den letzten Jahren, so beschreibt es der erste Beigeordnete der Stadt, Gerno Böll, habe es im Bereich der Kulturförderung keine übergeordnete Stelle gegeben, vielmehr seien die Zuständigkeiten für die einzelnen Teilbereiche wie etwa Stadtbibliothek oder Theater ziemlich zersplittert gewesen. „Irgendwie sind auch gute Ideen dadurch schon mal untergegangen, weil es niemanden gab, der sich wirklich dafür verantwortlich fühlte“. Dies alles soll sich nun mit der neu geschaffenen Stelle des Kulturreferenten in Person von Dr. Ulrich Morgenroth ändern.

Bekannt als Museumsleiter

Der 51-Jährige ist vielen Velbertern als Leiter des Deutschen Schloss- und Beschlagemuseums bekannt, künftig nun wird er erster Ansprechpartner für alle kulturellen Belange sein. Zu den Aufgaben des Velberters wird nicht nur gehören, das Kulturangebot generell zu verbessern. Morgenroth soll künftig auch Initiativen, Vereine und Einzelpersonen der Kunstszene beraten und den Förderpreis für junge Künstler betreuen. Der studierte Archäologe freut sich offensichtlich auf die neue Herausforderung, wenngleich coronabedingt das aktive Kulturgeschehen derzeit auch in Velbert mehr oder weniger brachliegt. „Ich werde diese Zeit dafür nutzen, mich einzuarbeiten, meine vielschichtigen Kontakte zu intensivieren. Mein großes Ziel ist es, die verschiedenen Kultureinrichtungen miteinander mehr zu vernetzten und später gemeinsame Aktionen umzusetzen.“ Zudem wird Morgenroth sich um Förderung von künftigen neuen Kulturprojekten kümmern. „Ich denke da zum Beispiel an eine Art Hall of Fame für Graffitikünstler“ regt Böll an.

Morgenroth übernimmt auch Leitung des Stadtarchivs

Dr. Ulrich Morgenroth wurde in Münster geboren und studierte Archäologie in Bochum. Neben seiner neuen Tätigkeit als Kulturreferent wird er ab dem kommenden Jahr zusätzlich die Leitung des Stadtarchivs übernehmen. Wer als Leiter des Schloss- und Beschlägemuseums in seine Fußstapfen treten wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit hat die bislang wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Yvonne Gönster kommissarisch die Leitung übernommen. Dr. Ulrich Morgenroth hat sein Büro derzeit im Rathaus, wird aber in wenigen Wochen in das Stadtarchiv umziehen.