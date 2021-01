Bundestagsabgeordnete empört über Stürmung des Kapitols

Velbert/Berlin. Die Velberter Bundestagsabgeordneten Beyer und Griese haben erschüttert auf die Vorgänge in Washington reagiert,.

Die beiden Velberter Bundestagsabgeordneten Peter Beyer - er ist auch Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung - und Kerstin Griese (SPD) haben mit Erschütterung auf die Erstürmung des Kapitol in Washington regiert.

„Die Stürmung des Kapitols hat mich zutiefst bewegt und erschüttert. Ich hätte mir solche Szenen im Herzen der demokratischen Supermacht USA nicht vorstellen können. Auch bei uns vor Ort habe ich viele besorgte Anrufe, Mails und SMS von Bürgern erhalten. Viele Menschen, die persönlich oder wirtschaftlich enge Kontakte in die USA pflegen, sind beunruhigt angesichts der Bilder aus Washington", erklärte Bayer gegenüber der WAZ.

"Freiheit und Demokratie angegriffen"

Der Überfall auf das frei gewählte Parlament in Washington hat die Velberter Abgeordnete Kerstin Griese nach eigenen Worten sehr erschreckt. „Eine durch die Lügen des Donald Trump aufgehetzte Menschenmenge hat die Freiheit und die Demokratie angegriffen, ausgerechnet in einem Land mit einer der längsten demokratischen Traditionen überhaupt. Das zeigt uns, dass unsere Freiheit verletzlich ist.“

Mit Füßen getreten

Präsident Donald Trump habe mit seinen Reden diesen wütenden Mob angefeuert, Beyer weiter: "Das ist zutiefst undemokratisch und auch unamerikanisch. Er tritt die westlichen Werte Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit Füßen."

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

"Nicht von den USA abwenden"

Beyer appellierte, dass sich Deutsche und Europäer in dieser Situation nicht von den USA abwenden dürften. "Im Gegenteil: Gerade jetzt brauchen wir eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den demokratischen Kräften auf der anderen Seite des Atlantiks, unter anderem mit der neuen US-Administration unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden." Die Gewalt in Washington zeige, wie verletzlich unsere westlich-freiheitliche Welt ist. Das bestärkt mich aber auch: Wir müssen uns jeden Tag kraftvoll für die Demokratie einsetzen.“

Gezückte Waffen im Plenatsaal

Das fordert auch Griese. Sie zeigt sich in Nachhinein doppelt dankbar, dass die von Rechtsextremisten und Coronaleugnern versuchte Stürmung des Reichstagsgebäudes im Sommer vor dessen Türen gestoppt wurde. „Wenn ich die Bilder mit meinen verängstigten US-Kolleginnen und Kollegen, die gezückten Waffen im Plenarsaal des Kongresses und die Randalierer in den Abgeordnetenbüros sehe, weiß ich, dass an uns das Schlimmste vorbeigegangen ist.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

"Zerbrechlichkeit demokratischer Strukturen!"

Auch die Grünen im Kreis Mettmann reagierten auf die Ereingnisse in Washington. "Dieses Geschehen zeigt die Zerbrechlichkeit demokratischer Strukturen mit Wucht auf", so Sandra Ernst, stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Mettmann. "Umso mehr ist es unser Auftrag als demokratisch

denkende und handelnde Politiker wie Bürger mit Sachverstand

und Aufklärung zu arbeiten, um agitatorischem Tun und hetzerischen Worten

keinen Raum zu bieten."