Neue Kirchenaustritts-Zahlen: Pfarrer Buchholz frustriert

Velbert. In Velbert und Heiligenhaus verlassen immer mehr Menschen auch die evangelische Kirche. Was Superintendent Jürgen Buchholz dazu sagt.

Es sind Zahlen, die Superintendent Jürgen Buchholz nachdenklich machen: 320 Menschen haben der evangelischen Kirche in den Städten Velbert und Heiligenhaus allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bereits den Rücken gekehrt, indem sie ausgetreten sind. Damit sind die Zahlen höher als bei den Katholiken im gleichen Zeitraum (289) und auf das Jahr hochgerechnet deutlich höher als noch 2022 (498) in den evangelischen Gemeinden beider Städte.

Als Beinahe-Ruheständler – Buchholz hat seinen letzten Arbeitstag am 31. Dezember – könnte er sich recht entspannt zurücklehnen – und schauen, wie sein Nachfolger Wolfhard Günther, das Problem angehen wird. Aber das ist nicht die Art von Jürgen Buchholz. Knapp zehn Jahre hat er den Kirchenkreis als Superintendent durch turbulente Zeiten geführt – und, das räumt er ein, es falle ihm durchaus schwer, jetzt von Bord zu gehen, viele begonnene Veränderungsprozesse nicht weiterführen zu können.

Zahl der Gemeindeglieder im Kirchenkreis Niederberg ist unter 40.000 gesunken

Mittlerweile ist die Zahl der Gemeindeglieder im Kirchenkreis Niederberg, der insgesamt zehn Gemeinden unter seinem Dach vereint, auf unter 40.000 gesunken. Zum Vergleich: Im Jahr 1987 waren es noch mehr als 70.000. Auch an Zeiten mit 80.000 niederbergischen Gemeindegliedern kann sich Buchholz, der auch als Pfarrer in der Bergischen Diakonie tätig ist, noch erinnern. Viele Flüchtlinge nach dem Krieg und die „Babyboomer-Generation“ hätten die Zahlen die die Höhe schießen lassen – „seit 40 Jahren geht es aber stetig abwärts“, sagt der Superintendent.

Realität in Velbert und Heiligenhaus trifft auf manchmal starre Amtskirche

Lange habe man die rückläufige Entwicklung damit begründen können, dass die Zahl der Todesfälle höher als die der Taufen war, sagt Buchholz – aber damit sei es nun nicht mehr getan. Dass sich inzwischen so viele Menschen bewusst entscheiden, die Kirche zu verlassen, zeige, dass sich die Gesellschaft gewandelt habe und sich der Wunsch nach eigener Gestaltung der Religiosität offenbar immer häufiger mit der manchmal so starren Organisation – der Amtskirche – nicht in Einklang bringen lasse.

Glaube sei mittlerweile sehr viel diffuser, sehr viel vielfältiger geworden: Die Kirche als Ort sei vielen dabei nicht mehr so wichtig. Gleichzeitig seien gesellschaftlicher Druck und Erwartungen gesunken, was Buchholz auch grundsätzlich sehr begrüßt: „Der Pluralismus ist ein Segen.“ Aber er sorgt eben auch für manch eine Sorgenfalte bei Kirchenvertretern, bedeuten weniger Mitglieder unter dem Strich halt auch weniger Kirchensteuern.

Gemeindeglieder wägen ab: Was bringt mir die Kirche für das Geld?

Viele Menschen müssten in der aktuellen Zeit auf jeden Euro schauen, weiß Jürgen Buchholz. „Dass man sich dann erst recht die Frage stellt, was man denn von der Kirche hat, für die man Steuern zahlt, hat, ist verständlich“, sagt der Superintendent. Er sagt aber auch: „Wenn ich schaue, was wir vor Ort alles machen, ist es schon frustrierend.“

„Die wenigsten begründen ihren Kirchenaustritt“, sagt Buchholz. „Und von solch einem Entscheidungsprozess bekommen wir in aller Regel ja auch gar nichts mit.“ Die Erfahrung zeige: Ist solch eine Entscheidung einmal getroffen, gibt es nur selten einen Weg zurück. „Dann hilft es auch nicht, Briefe zu schreiben“, glaubt der Superintendent. Man müsse früher ansetzen – dafür sorgen, dass Gemeindeglieder gar nicht erst über einen Austritt nachdenken.

