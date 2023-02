Neue Broschüren informieren über Museen im Bergischen Land

Velbert. Bergische Museen informieren gemeinsam über ihr Angebot und die Veranstaltungen. Broschüre kann aus dem Internet heruntergeladen werden.

Das Netzwerk Bergische Museen präsentiert drei neue Publikationen: Die Broschüre im Format A5 stellt die 28 Museen aus dem Bergischen Land vor, die sich im Netzwerk zusammengeschlossen haben. Auch das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum gehört dazu. Die Broschüre bietet einen umfassenden Überblick über die Vielfalt der Museen in der Region und ihre Angebote.

Die Broschüre zum dritten gemeinsamen Themenjahr „Alles in Verbindung“ listet die Veranstaltungen im ersten Halbjahr 2023 auf. Von A wie Aktionstag bis Z wie Zweiradtour liegt der Fokus in diesem Jahr auf den vielfältigen Verbindungen, die es gibt: vom Bergischen Land in die Welt und zurück, zwischen den einzelnen Museen, ihren Objekten und Themen und schließlich auch zu unserem Publikum. Das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum ist im ersten Halbjahr mit insgesamt drei Veranstaltungen dabei.

Velberter Museumsleiterin zu Vortrag in Hilden

Bereits im Januar hielt Museumsleiterin Dr. Yvonne Gönster im Wilhelm-Fabry Museum in Hilden einen Vortrag zur Symbolik des Schlüssels. Am 16. März 2023 ab 19 Uhr können Interessierte eine Weinprobe samt Vortrag im Velberter Museum erleben. Der Museumsleiter des Deutschen Werkzeugmuseums in Remscheid, Dr. Andreas Wallbrecht, ist zu Gast und führt durch die spannende Veranstaltung. Außerdem ist für den 25. Juni 2023 ab 10.30 Uhr eine Fahrradtour ins Niederbergische Museum nach Wülfrath geplant.

Ausflug zur Bergischen Kaffeetafel

Nach einer Führung durch das Schloss- und Beschlägemuseum fahren die Teilnehmenden über den Panorama-Radweg zum Wülfrather Museum und genießen dort eine Bergische Kaffeetafel. Für alle Veranstaltungen wird um vorherige Anmeldung gebeten. Aber auch darüber hinaus lohnt sich ein Blick in den Veranstaltungsflyer der Bergischen Museen. Die kompakte Übersichtskarte hilft, erlebnisreiche Ausflüge zu planen.

Zum Download bereit

Alle Broschüren stehen auf der Webseite www.bergischemuseen.de zum Download bereit, liegen in allen beteiligten Museen aus und können in der Geschäftsstelle des Netzwerks bestellt werden (per E-Mail an info@bergischemuseen.de). Das Netzwerk Bergische Museen wurde 2019 auf Initiative von elf Museen gegründet. Es ist der einzige themenübergreifende Zusammenschluss von Museen im Bergischen Land.

