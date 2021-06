Neue Beratungsstelle: Dem Rassismus keine Chance

In der neuen Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus in Mettmann finden Betroffene Unterstützung. Prävention wird dort ebenfalls groß geschrieben

Auch im Kreis Mettmann gehört rassistische Diskriminierung zum Alltag vieler Menschen – ob bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche, bei Behördengängen, in der Schule oder in der Öffentlichkeit. Hilfe finden Betroffene ab sofort in der neu geschaffenen Beratungsstelle gegen Alltagsrassismus, Mühlenstr. 15, in Mettmann. Dort finden sie unter anderem Antworten auf Fragen wie „Wie sollte ich mich im Fall einer rassistischen Diskriminierung verhalten“ und „Wie kann ich mich dagegen wehren“?

Die Mitarbeiter der Beratungsstelle leisten Hilfestellung, informieren über mögliche rechtliche Schritte und begleiten zu Terminen. Wenn dies gewünscht wird, werden die Fälle durch die Beratungsstelle öffentlich gemacht. Das Gemeinschaftsprojekts von AWO, Caritas, Diakonie, DRK sowie dem Paritätischen wird vom Kreis Mettmann finanziert. Dabei besteht auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kreisintegrationszentrum in Mettmann.

Öffentliches Bewusstsein für Alltagsrassismus schärfen

„Dass wir in Deutschland ein Problem mit Rechtsextremismus haben, ist nicht erst seit den Terroranschlägen des NSU und zahlreichen rassistisch motivierten Angriffen deutlich geworden“, erklärt Jörg Marquardt, Fachbereichsleiter Soziale Arbeit bei der AWO im Kreis Mettmann und derzeitiger Koordinator der Beratungsstelle, „Alltagsrassismus ist ein Phänomen, das weit in die Mitte der Gesellschaft reicht und dessen sich viele Menschen gar nicht bewusst sind.“ Deshalb sei es auch so wichtig, das öffentliche Bewusstsein für Alltagsrassismus zu schärfen.

Neben der Beratungstätigkeit stellt die Präventionsarbeit einen zentralen Bestandteil des Projekts dar. Gemeinsam mit Schulen und anderen Bildungsträgern sollen Workshops zum rassismussensiblen Umgang miteinander durchgeführt werden, auch Mitarbeiter von öffentlichen Institutionen können an Schulungen teilnehmen.

Außerdem richtet sich das Präventionsangebot in Form von Infoveranstaltungen und Trainingskursen an alle Menschen im Kreis Mettmann. „Gemeinsam mit einem breiten Netzwerk aus den vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren möchten wir unseren Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen gleichberechtigt bei uns im Kreis Mettmann leben können, unabhängig von ihrer Herkunft“, sagt Jörg Marquardt. „Denn nur gemeinsam kann Rassismus bekämpft werden“.

Offene Sprechstunden ab 25. Juni

Ab dem 25. Juni wird ein vierköpfiges Team die Arbeit in der Beratungsstelle in der Mühlenstraße 15 in Mettmann aufnehmen. Offene Sprechstunden finden immer montags und dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr statt. Termine können unter Tel.02104/95282-45; -46, -47 vereinbart werden oder per E-Mail an info@gegen-alltagsrassismus.org. Weitere Informationen gibt es auf www.gegen-alltagsrassismus.org

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert