Die Kreuzung Oststraße / Schwanenstraße / Kolpingstraße in Velbert ist gesperrt.

Verkehr Neue Baustelle in Velbert-Mitte sorgt für Verkehrschaos

Velbert. Auf der Oststraße in Velbert wird gebaut. Nicht nur Autofahrer standen am Morgen verwundert vor der Sperrung, sondern auch Linienbusse.

Es war zwar alles angekündigt – natürlich auch in der WAZ –, dennoch hat die Baustelle auf der Oststraße am Montagmorgen für Verkehrschaos rund um die Kreuzung am Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum gesorgt.

Zahlreiche Autofahrer, die von der Sternbergstraße aus kommend das Parkhaus der Stadtgalerie Velbert anfahren wollten, standen ebenso vor der Absperrung wie alle, die über die Oststraße in Richtung Langenberger Straße wollten. Ein teils wildes Fluchen und Rangieren auf der Straße war die Folge.

Linienbus nach Velbert-Birth rangiert vor der Sperrung

Auf der anderen Seite der Sperrung sah es dann nicht viel besser aus. Offenbar hatten auch nicht alle Busfahrer die Baustellen-Information erhalten – jedenfalls rangierte um 9.20 Uhr ein Linienbus der Linie OV1 Richtung Birth zentimeterweise, um auf der Straße irgendwie drehen zu können.

Baustelle voraussichtlich noch bis zum 13. September

Die Bauarbeiten soll nach Angaben der Technischen Betriebe Velbert (TBV) voraussichtlich noch bis Mittwoch, 13. September, dauern. Witterungsbedingte Verzögerungen seien jedoch möglich, so die TBV, denn es finden Arbeiten an der Asphaltoberfläche statt, was bei Regen nur eingeschränkt bis gar nicht möglich ist.

Die Zufahrt zum Parkhaus der Stadtgalerie ist aus Richtung Bahnhofstraße möglich.

So werden die Buslinien in Velbert derzeit umgeleitet

Die Buslinien OV1 und 746 werden über die Grünstraße, Güterstraße, Höferstraße und Sternbergstraße bis zur Schwanenstraße umgeleitet. Die Haltestelle Christuskirche entfällt. Die Ersatzhaltestelle wird an der Grünstraße zwischen Hausnummer 32 und der Zufahrt zum Parkplatz Bovenstraße eingerichtet. Die Haltestelle Hohenzollernstraße kann ebenfalls nicht angefahren werden. Die Ersatzhaltestelle befindet sich vor dem Gebäude Schwanenstraße 12.

