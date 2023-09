Neu im Forum: Hier finden Velberter Familien Rat und Hilfen

Velbert. In neuen Forum ist jetzt auch der Familienpunkt gestartet. Velberter Familien finden hier Ansprechpartner für viele Anliegen.

Das neue Forum Velbert füllt sich langsam: Nach Volkshochschule und Bücherei feierte jetzt auch der Familienpunkt seinen Einzug. Hier sollen Familien, gleich wie sie gelebt werden, einen Anlaufpunkt finden für alle möglichen Anliegen und Unterstützungsmöglichkeiten.

Mit einem multiprofessionellen Team mit Beschäftigten aus den Bereichen der Sozialarbeit, Familienhebammen, Heilpädagogik, Erziehung und Kindheitspädagogik sollen so die Familien gut unterstützt werden. Dabei sind alle Formen, wie Familie gelebt wird, im Familienpunkt willkommen. Geöffnet ist er immer von montags bis freitags von jeweils 9 bis 17 Uhr. Insgesamt sind acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort.

Ein zentraler Punkt im Velberter Forum

Für Bürgermeister Dirk Lukrafka ist das Familienforum einer der zentralen Punkte im Forum. „Ich hoffe, dass viele Menschen den Weg hierhin finden“, so der Bürgermeister. Schließlich sei es einfacher, in einem solchen Rahmen um Unterstützung zu bitten, als in den normalen Amtsräumen, die für viele Menschen eher abschreckend wirken. Und mit Amtsräumen hat der neue Familienpunkt wirklich nichts gemein. Hier gibt es eine große Freifläche mit viel Spielzeug und Spielgeräten, damit sich die Kleinen nicht langweilen, wenn sich Mutter und Vater beraten lassen. Und ganz besonders gut wird ihnen das Maskottchen des Familienpunktes gefallen. Es ist Carli, ein kleines grünes Chamäleon, das auch liebevoll geknuddelt werden kann.

Im Bewegungsraum gibt es jede Menge Platz, so dass hier auch Veranstaltungen durchgeführt werden können. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Großer Bewegungsraum auch für Veranstaltungen geeignet

Ein Highlight im Familienpunkt ist der Bewegungsraum, der 107qm groß ist. Hier soll gespielt, getobt, geschaukelt und gebastelt werden. Der Bewegungsraum ist zudem so ausgestattet, dass hier Vorträge, Elternabende und Gruppenangebote durchgeführt werden. Bildung und Förderung in familienbezogenen Themen stehen hier im Mittelpunkt. Die VHS will in diesem Raum einen Yoga-Kurs anbieten.

Eigene Stilllounge und Wickeltisch

Außerdem steht ein Wechselberatungsbüro zur Verfügung, in dem wechselnde Beratungsangebote städtischer Institutionen und durch freie Träger der Jugendhilfe angeboten werden, beispielsweise durch die Erziehungsberatungsstelle, Schwangerschaftskonfliktberatung und vieles mehr.

Auch für die Bedürfnisse der Allerkleinsten ist gesorgt. Eine eigene Stilllounge bietet Ruhe und Privatsphäre für stillende Mütter. Zusätzlich wird alles Nötige bereitgestellt, um Baby- und Kindernahrung zuzubereiten und Kinder wickeln zu können.

