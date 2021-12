Der Netto-Markt an der Kamper Straße in Velbert-Langenberg öffnet wieder.

Einzelhandel Netto an der Kamper Straße in Langenberg öffnet wieder

Langenberg. Der Netto-Markt an der Kamper Straße in Velbert-Langenberg öffnet nach der Sanierung wieder. Die Filiale war seit der Juli-Flut geschlossen.

Der Netto Markt an der Kamper Straße öffnet am Dienstag, 14. Dezember, wieder. Wie das Unternehmen mitteilt, erhalten die Kundinnen und Kunden in der modernisierten Filiale neben frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstartikeln, Molkereiprodukten und Brot- und Backwaren auch Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte, sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsprodukte. Die Verkaufsfläche in dem seit der Flut von Juli geschlossenen Markt beträgt nun rund 530 Quadratmeter. Möglich sei nun auch kontaktlose Bezahlung mit Karten oder Smartphone, also via NFC (Near Field Communication) oder mobil mit dem Smartphone per PayPal, Apple Pay und Google Pay.

Noch bis zum 31. Dezember geht ein Großteil der Kassen- und Pfandspenden in den Netto-Filialen an die Tafeln in Deutschland. Neben den Tafeln unterstützt Netto in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz außerdem die Fluthilfe der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ beim Wiederaufbau der vom Hochwasser zerstörten Kindereinrichtungen.

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 7 Uhr bis 20 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert