Neben Aldi in Velbert-Tönisheide gibt’s eine DHL Packstation

Auch auf dem Aldi-Parkplatz in Tönisheide, Wülfrather Straße 25, gibt es jetzt eine DHL Packstation. In Velbert-Mitte in der Friedrichstraße 209 können Kunden bereits seit Juli rund um die Uhr ihre DHL Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Wie die DHL Group mitteilt, umfasst der neue Automat auf dem Aldi-Gelände in Tönisheide 117 Fächer, um kontaktlos Pakete zu empfangen. Die neue Packstation, so heißt es in der Mitteilung, sei Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Aldi Nord und DHL. Bis Ende 2021 werden mehr als 1.000 DHL Packstationen auf Aldi-Parkplätzen im gesamten Filialnetz in Betrieb sein.

Verschicken ohne Registrierung

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Weiterhin kann man in Tönisheide im DHL Paketshop des Tabakwarenladens und der Lotto-Annahmestelle Kotarra, Kuhlendahler Straße 3, zu den üblichen Geschäftszeiten Pakete verschicken und auch abholen.