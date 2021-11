Neanderland-Siegel geht gleich zweimal nach Velbert

Velbert/Kreis Mettmann. Elf Betriebe aus dem Kreis Mettmann bekommen für ihre regionalen Spezialitäten das Qualitätssiegel „Typisch Neanderland“. Zwei kommen aus Velbert

Große Freude bei der Naturfleischerei Janutta: Für seine regionalen Wurstspezialitäten ist Metzgermeister Miroslav Tomic bereits zum zweiten Mal vom Kreis Mettmann mit dem Qualitätssiegel „Typisch Neanderland“ ausgezeichnet worden. „Das ist eine schöne Bestätigung. Unser Gesamtsortiment hat wohl querbeet überzeugt“, sagt Miroslav Tomic, der die über 80 Jahre alte Fleischerei erfolgreich im Sinne seines „Ziehvaters“ Joachim Janutta weiterführt. „Über 90 Prozent ist bei uns Eigenherstellung, wir beziehen unser Fleisch nur von Bauern, bei denen Tierwohl ganz groß geschrieben wird.“ Insgesamt wurden elf Betriebe ausgezeichnet, Cafés, Gasthöfe und zum ersten mal auch ein Hotel: Das Best Western Plus Parkhotel in Velbert überzeugte mit seinem Restaurant „Zur Gießerei“. Dort werden neben regionalen und saisonalen Gerichten auch kulinarische Spezialitäten vom Osterbrunch bis hin zum Gänsetaxi angeboten.

Hanftee aus Mettmann

Auch das Best Western Plus Parkhotel wurde mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Landgasthaus Bibelskirch in Mettmann, das in zwei Kategorien ausgezeichnet wurde, überreichte Landrat Thomas Hendele die Urkunden an die elf Betriebe, die als Produkthersteller, Gastgeber oder Landerlebnis-Anbieter als neanderland-typisch gelten dürfen. Neben Janutta und dem Best Western Plus Parkhotel gehört dazu u.a. die in fünfter Generation geführten Metzgerei Rauschmann in Haan. Ausgezeichnet wurden auch die Mineralwässer und Limonaden der ClimAid GmbH in Haan sowie die Erfrischungsgetränke aus Hanftee mit Fruchtsaft von Markus König aus Mettmann. Weitere Urkunden gingen an die Biermanufaktur Hilden und an Bettina und Markus Wagner aus Wülfrath, die Kuchen und Lebensmittel im Glas produzieren, und an das Café Bös in Ratingen. Zu den ausgezeichneten Produkten. gehört auch der Neanderthaler Kaffee der Kult-Kaffee-Rösterei in Heiligenhaus.

Das Haus der Gastlichkeit in Ratingen punktet mit gut bürgerlichen Tagesgerichten vom Apfelpfannkuchen bis zur Bergischen Forelle. Mehr zu typisch neanderland gibt es im Netz auf www.typisch-neanderland.de.

