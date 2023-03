Neanderland-Film begeistert Jury auf Tourismusmesse

Kreis Mettmann. Ein Film, in dem sich das Neanderland als attraktive Freizeit- und Tourismusregion präsentiert, erhält in Berlin den „The Golden City Gate“-Preis.

Wander-Abenteuer oder Wald-Pause, Steinzeit oder Surf-Trip, schnell an den Rhein oder einfach mal raus – der neue Imagefilm „neanderland – Jetzt n-tdecken“ hat auf der Internationalen Tourismus-Börse Berlin (ITB) mit Wort und Bild überzeugt und den „The Golden City Gate“-Preis in der Kategorie „Region“ gewonnen.

Kreisdirektor und Kulturdezernent Philipp Gilbert sowie Paula Lange von „Neanderland Tourismus“ nahmen die Auszeichnung auf der Berliner Messe stolz entgegen.

Jury bewertet unter anderem Kreativität, Musik, Schnitt, Emotionen

Jedes Jahr vergibt eine Jury von der Huschert Film + Medien GmbH den Award The Golden City Gate auf der ITB. In die Bewertung fließen unter anderem Kreativität, Sprache, Musik, Schnitt, Emotionen und Design ein. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Freizeitregion die Jury in diesem internationalen Wettbewerb überzeugt hat“, erklärt Paula Lange.

Film mit Mr. N, Bienenköniginnen und Wanderbegeisterung

„Ein besonderes Lob geht an die Agentur Benning, Gluth und Partner aus Oberhausen, die das Video produziert hat. Außerdem möchten wir uns bei unseren touristischen Unternehmen aus dem Kreis bedanken, die uns tatkräftig unterstützt haben“, so Lange. Der im vergangenen halben Jahr gedrehte Imagefilm führt die Zuschauer von der Kultfigur Mr. N zur Bienenkönigin, vom Neanderland-Steig zum Rheinufer und von Action-Erlebnissen zur Atempause im Wald.

Drehendes Honigglas wird im Neanderland-Film zum Wasserrad

Als Stilmittel werden sogenannte „Match Cuts“ verwendet. Der „Match Cut“ ist eine Technik der Filmmontage, bei der visuelle Elemente, Formen oder Bewegungen hineingeschnitten und diese in der nächsten Szene aufgegriffen oder fortgeführt werden. In dem Imagefilm sind das z. B. die Drehung eines Honigglases, die zu einem rotierenden Wasserrad wird, die Farbe der Kürbisse, die sich in der Limonadenflasche der nächsten Szene wiederfindet.

Auch das Branding der Region, das Neanderland-Logo, taucht immer wieder auf. Auf diese Weise wird laut Jury eine stimmige Verbindung der Inhalte erzeugt und Neugierde auf Mehr geweckt. Mit Wortspiel und attraktiv in Szene gesetzten Motiven macht der Film potenziellen Gästen ebenso wie Einheimischen Lust darauf, Freizeitaktivitäten und Highlights im Neanderland zu entdecken.

Finanziert wurde das Projekt im Rahmen des EU-Förderprojekts React. Der Film ist unter www.neanderland.de zu sehen.

