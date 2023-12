Nächste Woche freie Fahrt an der A44-Ausfahrt Velbert-Nord

Vekehr in Velbert

Velbert Es schien eine unendliche Geschichte, doch die Bauarbeiten an der Autobahnausfahrt sind nahezu fertig. Termin für die Freigabe steht.

Der Asphalt ist aufgebracht, die Ampelanlage steht: Bald soll es grünes Licht für die Autobahnausfahrt Velbert Nord an der A44 geben, so die Autobahn GmbH des Bundes.

Ausfahrt Velbert-Nord doch nicht zum dritten Adventswochenende freigegeben

Zum kommenden Wochenende hin kann die Ausfahrt aber dann doch noch nicht freigegeben werden. Die neue Ampelanlage wurde am Donnerstag, 14. Dezember, installiert und in Betrieb genommen worden. Da es allerdings zu Verzögerungen kam, konnte die mobile Ampelanlage, die für die Zeit der Baustelle in Betrieb war, nicht mehr abgebaut werden.

Neuer Termin für die Ausfahrt Velbert-Nord ist nun fix

Die Abbauten können erst in der kommenden Woche erledigt werden. Olaf Wüllner von der Autobahn GmbH ist sich sicher: „Die Ausfahrt ist ab Dienstag, 19. Dezember, wieder freigegeben“. Bis dahin seien auch sämtliche Rückbaumaßnahmen erledigt. Jasmina Matera von der Pressestelle ist beim Datum ein wenig vorsichtiger: „Wir rechnen mit einer Öffnung der neu gestalteten Ausfahrt Velbert-Nord spätestens am 21. Dezember“.

