Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächste Sitzung dreht sich um Klimaschutz

Die Mitglieder des TBV-Verwaltungsrates verlieren sich so rasch nicht aus den Augen: Schon am Mittwoch, 27. November, kommen sie um 17 Uhr zu einer Sondersitzung rund ums Thema Klimaschutz im großen Sitzungssaal der TBV (Am Lindenkamp 33) zusammen.

Die vollständige Tagesordnung nebst der veröffentlichten Beratungsvorlagen kann online im Ratsinformationssystem der Stadt Velbert auf velbert.ratsinfomanagement.net eingesehen werden.