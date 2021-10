Nach Unfall: 85-jähriger Velberter erliegt Verletzungen

Foto: Polizei ME

Ein Rettungshubschrauber hatte den lebensgefährlich verletzten Velberter in eine Spezialklinik geflogen.

Velbert. Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Langenberger Straße ist nun ein zweiter Mensch verstorben: der Fahrer eines der Fahrzeuge.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitag auf der Langenberger Straße ist nun auch der 85-jährige Fahrer des einen Unfallwagens verstorben. Seine Frau und Beifahrerin (83) war noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein Kleintransporter hatte dem Toyota des Seniorenpaares die Vorfahrt genommen.

Der 85-Jährige war zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Trotz intensivmedizinischer Behandlung konnte er nicht mehr gerettet werden. Er verstarb am Montag (11. Oktober) an den Folgen seiner Verletzungen.

