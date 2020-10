Stars und Sternchen werden sich künftig auf den Weg nach Neviges machen. Denn Musikproduzent Peter Schnell hat vor rund zwei Wochen sein Studio ins Gewerbegebiet am Rosenhügel verlegt. Dort werden künftig Songs der verschiedensten Genres produziert.

Mit Glamour hat die Umgebung des Studios nichts tun. In einem schwarzen Zweckbau an der Ringstraße, der eher an einen mittelständischen Gewerbebetrieb erinnert, befindet sich das Studio. Doch Peter Schnell fühlt sich hier sichtlich wohl. „Ich war vorher zehn Jahre lang in Kettwig beheimatet, wo ich auch wohne, aber da mussten wir raus“, berichtet er. Die Mieten in Essen seien hoch, außerdem scheute Peter Schnell den täglichen Verkehrsstau von Kettwig in die Essener Innenstadt oder in den preiswerteren Norden.

Ein Bekannter gab den Tipp

Ein Bekannter, der ebenfalls seine Räume an der Ringstraße hat, gab den Tipp mit der Nevigeser Immobilie. Und die gefiel dem Produzenten auf Anhieb. „Der Weg von Kettwig nach Neviges ist zwar ein wenig länger, aber dafür fahre ich durch die schöne Natur, das entschädigt“, schwärmt er.

Jede Menge Gitarren

Auf 70 Quadratmetern befindet sich nun das Studio. Und es sieht so aus, wie man sich ein Studio vorstellt. Im großen Vorraum stehen jede Menge elektrischer Gitarren und Bässe herum, auch ein Keyboard ist vorhanden sowie natürlich ein großes Mischpult und ein Computer. Hinter einer Scheibe dann der Aufnahmeraum mit mehreren Mikrofonen.

Musiker und Produzent Peter Schnell sitzt in seinem Aufnahmestudio am Mischpult. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Viele Prominente produziert

Peter Schnell hat bereits für eine ganze Reihe von Prominenten produziert. So für Matthias Reim und Volker Lechtenbrink, die Gruppe Wind, Dr. Stratmann und Tanja Schumann sowie die Ruhrgebietsmusiker Ruhrschnellweg und viele andere. Manche Künstler kämen mit ganz genauen Vorstellungen von dem, was sie machen wollten, und mit fertigen Songs zu ihm ins Studio. Andere könnten nur gut singen, hätten aber keinerlei Idee von dem, was sie eigentlich aufnehmen wollten. Da sei dann seine Fantasie gefragt.

Auch Hörbücher

„Aus dem Popgeschäft habe ich mich aber zurückgezogen“, berichtet Peter Schnell. Da seien die Erträge einfach zu niedrig. „Ich bin jetzt mehr in der seriösen Abteilung unterwegs“, sagt der 65-Jährige weiter. Er produziere in letzter Zeit auch zunehmend Hörbücher.

Ruhrschnellweg Peter Schnell ist Mitglied der Band Ruhrschnellweg. Die Truppe, benannt nach der Autobahn mitten durchs Revier, gründete sich 1986 und besingt ihre Heimat, das Ruhrgebiet. In mittlerweile 150 Liedern hat die Gruppe das Ruhrgebiet gewürdigt. Ihre musikalische Botschaft ging und geht weit über die Heimat hinaus: So war sie bereits beim Deutschen Turnfest in Frankfurt, im Europäischen Parlament in Brüssel, beim NRW-Fest im Berlin und Hamm und in vielen TV-Sendungen zu Gast.

Gelernter Chemielaborant

Musik und Produzieren sind Peter Schnell nicht in die Wiege gelegt worden. „Meine Eltern wollten, dass ich etwas Ordentliches lerne“, erzählt er. Also machte Peter Schnell eine Lehre zum Chemielaboranten und war auch zehn Jahre in diesem Job tätig. Zwischendurch erwog er auch ein Studium. Doch dann kam die Band „Ruhrschnellweg“, Peter Schnell spielt hier Bass und Gitarre und singt. Und so führte sein beruflicher Weg Mitte der 80er Jahre geradewegs in die Musik und in die Produktion derselben. Anfang der 90er Jahre hat Peter Schnell sein erstes Studio im Essener Süden eröffnet und zog vor zehn Jahren dann nach Kettwig um. Ruhrgebietsmusik ist ihm immer noch eine Herzensangelegenheit, die er besonders gerne produziert.

Trotz seiner 65 Jahre – da gehen viele bereits in Rente – wagt Peter Schnell jetzt in Neviges den Neustart. Denn ans Aufhören denkt er noch lange nicht: „Ich bin doch noch fit!"