Die Starlight Academy zeigt am Sonntag den 5.6.2022 ihr neues Programm in der Aula des IKG in Heiligenhaus. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Kultur in Heiligenhaus Musical und Pop: Musikalischer Herbstbeginn in Heiligenhaus

Heiligenhaus. Die Starlight Musical Academy kommt nach Heiligenhaus, ebenso ein Chansonniere und eine Songwriterin. Zum Monatsende wird es richtig laut.

Die große Welt des Musicals live im „kleinen Heiligenhaus“ – so startet der Kultur-September in Heiligenhaus. An diesem Wochenende, 2. und 3. September, tritt die Starlight Musical Academy aus Velbert gleich drei Mal in der Aula am IKG, Herzigstraße, auf: Am 2. um 14 und 19 Uhr und am 3. um 14 Uhr. Begleitet wird die Show von einer professionellen Live-Band. Die Show am Samstag um 14 Uhr ist eine „Kids for Kids Show“. Karten für die Auftritte kosten 18 Euro sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf.

„Vive la chanson“ und rollende Schatzkisten

Jochen Jasner singt und spielt am 8. September im Museum Abtsküche in Heiligenhaus. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Französische Chansons sind die Leidenschaft von Jochen Jasner. Mit „Sous le ciel de Paris – Vive la chanson“ kommt er am 8. September ins Museum Abtsküche. Einlass ist gegen 18.30 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 16 (14) Euro und je zwei Euro weniger im Vorverkauf.

Classic Cars – hier in Deutschland als Oldtimer bezeichnet – fahren am 10. September durch die Heiligenhauser Innenstadt. Stadtmarketing und Arbeitskreis Handel bieten zu der Parade mit 300 Fahrzeugen einen verkaufsoffenen Sonntag (13 – 18 Uhr) an. Der Eintritt ist kostenlos.

Blues, Soul, rock und tiefgründige Poesie

Weiter geht es am 13. September im Club an der Hülsbecker Straße: Paul Millns und Butch Coulter haben Blues im Gepäck – sowohl ruhige und einfühlsame Balladen als auch eine explosive Mischung aus Soul, Blues und Rock. Einlass ist gegen 19 Uhr, Karten kosten 22 (18) Euro im Vorverkauf.

Tiefgründige Poesie und eingängige Popsongs – mit dieser Mischung ist die Singer/Songwriterin Nadine Fingerhut am 15. September im Club zu Gast. „Textliche Tiefe und Melancholie, gesellschaftskritische und politische Themen, spannende Bilder und dann wieder federleichte und tanzbare Songs“, das alles ist laut Ankündigung zu erwarten. Begleitet wird sie von Erik Regul am Piano und Thomas „Dave“ Schröder an den Percussions. Einlass ist gegen 19 Uhr, die Karten kosten 22 (18) Euro im Vorverkauf.

Kabarett und Stromgitarren

Sandra Da Vina spricht am liebsten über das, womit sie sich auskennt, nämlich ihr größtes Hobby: Leben.: Mit ihrer Mischung aus Kabarett und Poetry Slam ist sie am 27. September im Club an der Hülsbecker Straße zu sehen und zu hören. Ihr neues Programm ist „ein wilder Ritt über die Trampelpfade unserer Existenz“. Einlass ist gegen 19 Uhr, Tickets kosten 22 (18) Euro im Vorverkauf.

Und zum Monatsende wird es noch einmal laut an der Hülsbecker Straße: Am 30. 9. steht die nächste runde „rockMe“ an, diesmal dabei die Velberter Powerrocker Paranotic. Begleitet wird Paranotic an dem Abend von einer weiteren lokalen Band. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro, an der Abendkasse 11 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert