Motorradfahrer bei Unfall in Velbert schwer verletzt

Neviges. Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Nevigeser Straße in Velbert, Stadtgrenze Wuppertal, schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahren am Sonntagnachmittag, 15. Oktober, bei einem Unfall auf der Nevigeser Straße in Velbert, Stadtgrenze Wuppertal. Wie die Polizei Wuppertal berichtet, war der 21-Jährige gegen 17.45 Uhr auf seiner Kawasaki von Velbert kommend in Fahrtrichtung Elberfeld unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte er, in Höhe Schanzenweg den Kia eines 49-Jährigen zu überholen.

Motorradfahrer kam ins Krankenhaus

Als der Kia-Fahrer nach links in den Schanzenweg abbog, kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Dabei erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfall hatte auch für andere Verkehrsteilnehmer Folgen: Während der Unfallaufnahme blieb die Nevigeser Straße für mehrere Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

