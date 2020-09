Motorradfahrer bei Unfall in Serpentinen schwer verletzt

Neviges. Bei einem Unfall in den Serpentinen der Kuhlendahler Straße ist ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in den Serpentinen der Kuhlendahler Straße: Am Freitag, 18. September, gegen 17.30 Uhr, fuhr der 26-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Yamaha die Kuhlendahler Straße bergab in Richtung Hauptstraße. In Höhe Hausnummer 196 rutschte das Vorderrad des Esseners nach einer Kurve weg, dadurch kam er zu Fall.

Fahrer kam ins Krankenhaus

Bei dem Sturz verletzte sich der Fahrer am Bein und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. In den Serpentinen kommt es vor allem bei schönem Wetter immer wieder zu Motorradunfällen.