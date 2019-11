Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Moltkeplatz und Hohenzollernplatz

Auf den Moltkeplatz und auf den Hohenzollernplatz sollten mehr Bäume gepflanzt werden. Dies beantragten die Grünen. „Im Sommer gibt es dort keinen Schatten, auf den Plätzen kann man es dann nicht aushalten“, begründete André Feist-Lorenz. Dem Antrag folgte der TBV-Ausschuss nicht.

Vor dem Umbau des Moltkeplatzes habe man, so die TBV, die Bürger beteiligt. Die hätten sich einen offen gestalteten Platz gewünscht, der gut einsehbar ist, außerdem sollte ein Bierwagen des Bürgervereines bei Festen dort Platz finden. Deshalb wurden die dort vorhandenen Büsche entfernt.

Auf dem Hohenzollernplat z gebe es noch einige Bäume und auch Hochbeete. Aber, so Bürgermeister Lukrafka, im Zuge des Neubaus des Schloss- und Beschlägemuseums könne man über eine Umgestaltung und Aufwertung des Platzes nachdenken. So könne der Platz beispielsweise in „Museumsplatz“umbenannt werden.