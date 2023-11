Mode und mehr: Das gibt’s beim „Laternenzauber“ in Velbert

Der „Laternenzauber“ am Schloss Hardenberg in Velbert ist ein besonders stimmungsvoller Herbstmarkt mit über 50 Ausstellern.

Neviges. Beim „Laternenzauber“ am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges zeigen über 50 Aussteller Kunsthandwerk und vieles, was den Herbst schöner macht.

In der Vorburg von Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges leuchtet es am Wochenende besonders stimmungsvoll: Am Samstag, 11. November, und am Sonntag, 12. November, dekorieren beim Hardenberger Laternenzauber über 50 Ausstellern ihre Stände mit Lichtern und Laternen: Sie zeigen erlesenes kunsthandwerkliches Design, außerdem gibt es viele kulinarische Köstlichkeiten zu kaufen und zu probieren: Etwa hausgemachte Liköre, Marmeladen, Pestos und Gewürze vom Chicken Crime Department aus Düsseldorf. Auch die Imkerei Becker aus Winterberg im Sauerland bietet wieder ihren Honig an.

Schmuck und Kunstgewerbe am Schloss in Velbert

An den Schmuckständen wird es auch in diesem Jahr wieder schönes zum Verschenken oder sich selbst Gönnen geben. Foto: Peter Preis / FUNKE Foto Services

Mit dabei ist außerdem Patrick Gambalat mit seiner Pottbakery, Ingrid Deroey serviert Leckeres aus ihrer Alten Flammerie, das Café de la Rue aus Witten macht mit, es gibt frische Waffeln aus dem Schwenkeisen und vieles mehr. Vielleicht findet sich auch schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk: Etwa handgemachte Seifen, Blaudruck auf altem Bauernleinen, tolle Gürtel und Ledertaschen, originelle Schmuckkreationen und herbstliche Floristik. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Samstag von 17 bis 18 Uhr und am Sonntag von 16 bis 17 Uhr ein Gitarrenspieler.

Aktionen für Kinder

Auch kleine Besucherinnen und Besucher müssen sich nicht langweilen: Am Samstag stellen die Velberter Kulturloewen im Bistro der Vorburg einen Maltisch auf, hier können die Kinder nach Lust und Laune mit den bereit gestellten Utensilien loslegen. Und am Sonntag kann im Bistro von 11 bis 17 Uhr unter der Anleitung von hilfsbereiten Kulturloewinnen gebastelt werden.

Der Eintritt ist kostenlos. Der Laternenzauber ist gemeinsame Veranstaltung der Velberter Kulturloewen und der Form und Art Gmbh aus Gelsenkirchen.

Öffnungszeiten: Samstag, 11. November, 11 bis 19 Uhr und Sonntag, 12. November, 11 bis 18 Uhr.

