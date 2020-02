Könnten Sie es sich vorstellen, ohne eine klassische und fundierte juristische Ausbildung vor Gericht über echte Fälle zu entscheiden und rechtsgültige Urteile zu fällen? Für die meisten Menschen würde das wohl eher nicht in Frage kommen. Für Lothar Nikolaus hingegen schon, denn er ist bereits seit vielen Jahren Schöffe beim Amtsgericht Velbert.

Amtsperiode beträgt fünf Jahre

Lothar Nikolaus hat vor vielen Jahren als Ersatzschöffe angefangen. Mittlerweile hat er schon mehrere Amtszeiten hinter sich. Foto: Klaus Kahle

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die vor Gericht gemeinsam mit den Berufsrichtern über Beweiskraft, Urteile und Strafmaße entscheiden. Sie haben das gleiche Stimmrecht wie die Berufsrichter. Eine Amtsperiode beträgt fünf Jahre. Nikolaus legt bei seinen Entscheidungen vor allem Wert darauf, „dass man ein gerechtes Urteil fällt. Wenn jemand freigesprochen wird, dann ist er auch unschuldig.“ Als Schöffe erfahre man immer erst am Verhandlungstag, worum es in dem jeweils zu verhandelnden Fall gehe. „Sinn und Zweck ist, aus dem Bauch heraus zu entscheiden“, so der Velberter.

Nikolaus hat schon viele Amtszeiten hinter sich

Man könnte sagen, Nikolaus ist ein „alter Hase“ vor Gericht. Denn er hat schon einige Amtszeiten als Schöffe hinter sich gebracht. „Beim letzten Mal wurde ich von der Stadt angeschrieben, ob ich es noch einmal machen will“, erzählt er, „und daraufhin habe ich mich wieder beworben.“ Angefangen hat er vor vielen Jahren als Ersatzschöffe, nachdem er von Bekannten angesprochen wurde, ob das nicht vielleicht etwas für ihn sein könne.

Städte suchen händeringend

Immer wieder suchen Städte händeringend nach Schöffen, denn zu wenig Menschen wollen dieses Ehrenamt ausüben – sei es aus Scheu vor der Verantwortung oder aus dem Grund, dass es dafür kein Geld gibt. Nikolaus kann das verstehen, schließlich sei das „schon manchmal erschreckend, was da so vorkommt“. Trotzdem relativiert er: „In Velbert beim Amtsgericht werden natürlich nicht immer so große Sachen verhandelt. Da geht es zum Beispiel häufig um das Betäubungsmittelgesetz.“

Missbrauch und Korruption

Velbert So kann man Schöffe werden Zum Schöffen können nur deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 70 Jahren gewählt werden, die auch in der jeweiligen Stadt wohnhaft sind. Zunächst erstellt die Stadt oder Gemeinde eine Vorschlagsliste mit den Kandidaten, die dann von der kommunalen Vertretung gewählt werden. Auch mehrere Amtszeiten sind möglich.

Nichtsdestotrotz hat er in seiner langen Amtszeit bereits einige erschreckende Sachen erlebt, erzählt der Schöffe: „Da ist schon Einiges gewesen in den vielen Jahren. Da gab es schon Missbrauchsfälle oder Korruption. Es ist schon erstaunlich. Ich erinnere mich an Leute, die einen Raubüberfall geplant hatten, dann aber kalte Füße bekommen haben. Trotzdem muss so etwas natürlich vor Gericht verhandelt werden.“

Keine Probleme mit dem Arbeitgeber

Wer Angst hat, dass das Schöffenamt neben dem Hauptberuf zu viel Zeit in Anspruch nimmt, den kann Nikolaus beruhigen: „Im Januar bekommt man immer eine Liste mit den Verhandlungsterminen. In Velbert sind die in der Regel mittwochs, da muss man dann halt im Wechsel mit den anderen Schöffen ran.“ Der Arbeitgeber stellt die Schöffen für die Termine in der Regel frei. Nikolaus habe damit in all den Jahren, in denen er noch berufstätig war, nie Probleme gehabt. Einen Rat hat Nikolaus noch für die, die sich für das Amt des Schöffen interessieren: „Es ist wichtig, dass man die Fälle nicht mit nach Hause nimmt. Das kann sehr belastend sein.“