Greifvögel, hier im Jahr 2022 gezeigt von Falknerin Lea, gibt es auch beim Mittelaltermarkt 2023 in Velbert-Neviges zu bestaunen.

Feste Mittelaltermarkt in Velbert – das kostet der Spaß

Neviges. Beim Mittelaltermarkt in Velbert-Neviges tauchen Familien vier Tage lang ein in eine andere Welt. Das ist spannend, lustig und ziemlich lecker.

Auf der Wiese am Schloss Hardenberg gibt’s von Donnerstag, Fronleichnam, 8. Juni bis Sonntag, 11. Juni, wieder viel zu erleben für Familien: Auf dem Mittelaltermarkt, veranstaltet von der Marktgilde zu Hardenberg mit Unterstützung der Stadt Velbert, kann man vier Tage lang eintauchen in eine ganz andere Welt. Handwerker zeigen ihre Kunst, und nicht nur Kinder finden es immer wieder spannend, wenn der Falkner seine imposanten Greifvögel zeigt. Wie sich die Menschen im Mittelalter entspannten, dass „Wellness“ schon vor Jahrhunderten beliebt war – all das erfährt, wer sich das Badehaus, den Badezuber, genauer anschaut.

Schön geduldig mit Nadel und Faden. Auch in diesem Jahr gibt’s wieder alte Handwerkskunst zu bewundern. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Genießen mit allen Sinnen – auf dem Mittelaltermarkt kann man gemütlich von Stand zu Stand schlendern, nach Lust und Laune einige Spezialitäten probieren, die den Menschen seit Jahrhunderten schmecken. Orientalische Tänze und Handwerkskunst bestaunen – beim Mittelaltermarkt findet jeder in der Familie etwas, das ihm Spaß macht. Dazu gibt’s an allen Tagen jede Menge Live-Musik.

Achtung, die Öffnungszeiten variieren etwas: Donnerstag, 8. Juni, 11 bis 21 Uhr; Freitag: 15 bis 21 Uhr; Samstag: 13 bis 21 Uhr; Sonntag: 11 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene: acht Euro; Gewandete, also als Magd, Knecht oder Rittersfräulein verkleidet: sieben Euro. Kinder zahlen fünf Euro, wer unter dem Schwertmaß bleibt, muss gar nichts zahlen. Die Familienkarte kostet 20 Euro.

