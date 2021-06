Mitmachen beim interaktiven Theaterstück

Die Burghofbühne Dinslaken kommt im Oktober mit einem Stück nach Velbert, an dem sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

Velbert. Die Burghofbühne Dinslaken führt im Oktober in Velbert ein interaktives Stück auf. Wer mag, kann sich sogar daran beteiligen.

Die Burghofbühne Dinslaken gastiert mit dem Stück „Berlin kann jeder, Velbert muss man wollen!“ im Oktober im Bürgerhaus Langenberg. Im Vorfeld der Aufführung sucht das Theater Interviewpartnerinnen und -partner: Die Burghofbühne plant nämlich einen interaktiven und teilweise auf die Stadt Velbert zugeschnittenen Abend.

Dafür sollen in einem Zoom-Interview oder telefonisch Bürgerinnen und Bürger aus allen drei Stadtbezirken Fragen rund um die Stadt und dem Leben in dieser beantworten. „Wir würden den Ton des Zoom-Interviews – kein Video – aufzeichnen und eure Aussagen anonymisiert vom Ensemble am Abend auf die Bühne bringen“, erläutern die Verantwortlichen.

Wer Lust hat, ein solches Interview zu führen und das Ensemble der Burghofbühne ein bisschen in Velbert einzuführen, kann sich per E-Mail an caspers@burghofbuehne-dinslaken.de melden.

