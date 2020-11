Mit Adventskalendern das Warten auf Weihnachten verkürzen

Es gibt wenige Dinge, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Adventskalender dürften dazugehören – die gibt es derzeit in vielen Variationen. Wer dieser Tage durch die Velberter Märkte schlendert, findet aber natürlich erst einmal den klassischsten aller Adventskalender: Schokolade.

Kleine dunkelbraune Quadrate können jeden Tag aus den Türchen des Kalenders gedrückt werden, es soll sogar Leute geben, die die Schoko-Stückchen nicht direkt verspeisen, sondern sie sammeln und später schmelzen, um Obst hineinzutunken. Wie auch immer mit der Schokolade verfahren wird: die klassischen Kalender sind noch immer ein Verkaufsschlager. Ein junger Mann im Velbert Supermarkt wird sich wohl für einen Kalender mit hochwertiger Schokolade entscheiden. „Ich mag einfach die Lindor-Kugeln“, sagt er.

Beauty-Kalender gibt es in allen Preisklassen. Das fängt bei 15 Euro an und geht weit über 100 Euro, Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Überblick behalten

Aber Schokokalender sind längst nicht alles. In den vergangenen Jahren sind so viele Varianten auf den Markt gekommen, dass ein Überblick schwerfällt. Da wäre etwa der „Die drei Fragezeichen“-Kalender (bei Thalia) mit selbsterklärten „24 originellen Detektiv-Geschichten“. Oder der „Exit-Kalender“ – genauso spannend wie ein Escape-Room, wie der VErlag verspricht.

Wem das zu spannend ist, der findet mit einem Tee-Kalender Ruhe – ihn gibt es in verschiedenen Ausprägungen zu verschiedenen Preisen. 24 verschiedene Teesorten; von Darjeeling über Macha bis zu Mate dürfte so ziemlich alles dabei sein. „In vielen Tee-Kalendern finden sich merkwürdige Geschmacksrichtungen wie Cappuccino, das muss man schon mögen“, sagt eine Velberterin, „aber grundsätzlich war ich bisher immer recht zufrieden“.

Jeden Tag bis Weihnachten eine andere Teesorte: Tee-Adventskalender. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Achtsame Weihnachtszeit“

Wer mit dem Tee seine innere Mitte noch nicht genug gestärkt hat, der kann das mithilfe eines Yoga-Kalenders tun. Dort warten 24 Yoga-Übungen auf den geneigten Yogi. Der Hersteller, der den Kalender für knapp neun Euro vertreibt, verspricht eine „achtsame Weihnachtszeit“.

Für Fußballfans gibt es in diesem Winter eine schlechte Nachricht. Wegen der Pandemie dürfen wohl auch weiterhin kaum Fans in die Stadien. Da bietet es sich doch an, auch die Adventszeit mit dem Herzensklub zu verbringen. So ziemlich jeder deutsche Profifußball-Verein bietet mittlerweile einen Kalender an. Bei Schalke 04 kostet die Schokoladenversion knapp fünfzehn Euro.

Im 19. Jahrhundert entstanden Der Adventskalender entstand vermutlich im 19. Jahrhundert und diente ursprünglich dazu, die Tage bis Weihnachten herunterzuzählen. Oft wurden einfach nur Striche an die Wände gemalt, die mit den fortschreitenden Tagen wieder weggewischt wurden. Erst viel später bekam der Adventskalender seine kommerzielle Ausrichtung . Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum Massenprodukt.

Velberter Fußballkalender fehlen

Borussia Dortmund indes bietet direkt sein Stadion als Kalender an, hinter den Türchen finden sich verschiedene Fanartikel wie Fahne, Pizzaschneider oder Schnapsglas. Zu haben ist das Westfalenstadion aus Pappe für knapp 100 Euro. Die altehrwürdige SSvG Velbert und der Lokalrivale SC haben leider für ihre Anhängerschaft keine eigenen Kalender herausgebracht, marketingtechnisch ist also noch Luft nach oben.

Für Gartenfreunde: Ein Adventskalender voller Saatgut. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Die Königsdisziplin

All die vorgefertigten Kalender haben sicherlich ihre Reize, die wahrhafte Königsdisziplin aber sind die selbst gemachten Adventskalender. Hier kaufen oder basteln kreative Köpfe für jeden einzelnen Tag ein Geschenk, zum Beispiel Handcreme, Gummibärchen oder Restaurantgutscheine. Eine junge Frau, die ihrem Freund in diesem Jahr einen Adventskalender selbst bastelt, erzählt: „Mit jedem Tag, jedem kleinen Detail und der ganzen Zeit, die ich investiere, kann ich ihm zeigen, dass ich an ihn denke.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.