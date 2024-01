Miss Germany und neue Ausbildung an der Bleibergquelle

Warum die Bleibergquelle in Velbert einen außergewöhnlichen Gast empfängt und für wen der neue Erzieher-Ausbildungsgang große Vorteile bietet.

Schon seit vielen, vielen Jahren bildet die Bleibergquelle Erzieherinnen und Erzieher aus. Nun startet nach den Sommerferien 2024 der Neue Bildungsgang PiA. Und PiA bedeutet praxisintegrierte Erzieherausbildung.

Anders als in der Vergangenheit werden die jungen Studierenden direkt bei einem Träger/einer Einrichtung angestellt und besuchen – wie es in vielen Berufen üblich ist – an zwei Tagen die Berufsschule bzw. unser Berufskolleg.

Velberter bieten praxisintegrierte Ausbildung an

In der praxisintegrierten Ausbildung werden die theoretischen und die praktischen Ausbildungsinhalte über drei Schuljahre besonders eng miteinander verknüpft, d.h. von Beginn an arbeiten die angehenden ErzieherInnen bereits in der selbstgewählten Einrichtung und sammeln vielfältige praktische Erfahrungen. Eine gute Ausbildungsvergütung wird vom ersten Tag an bezahlt.

Aber auch die Studierenden, die den klassischen Weg der Vollzeitausbildung am Berufskolleg Bleibergquelle wählen, werden finanziell ebenso unterstützt.

Finanzielle Zuschüsse zur Ausbildung

Denn - der Gesetzgeber hat erkannt, dass gerade Erzieherinnen und Erzieher mehr als dringend benötigt werden. Ab dem 1 August .2020 ist das veränderte Aufstiegsförderungsgesetz (AFBG – Aufstiegs-BAföG) in Kraft getreten. Hier werden angehende Erzieher und Erzieherinnen in der Vollzeitausbildung vom ersten Tag der Ausbildung an mit finanziellen Zuschüssen, die man nicht mehr zurückzahlen muss ab € 880/Monat, gefördert. Dieses Aufstiegs-BAföG richtet sich nicht nach dem Einkommen der Eltern und ist altersunabhängig. Und es muss später auch nicht zurückbezahlt werden – wie es eigentlich beim üblichen BAföG der Fall ist.

Besonders interessant ist dies neue Gesetz für Alleinerziehende, so gibt es hier sogar Zuschüsse pro Kind. Verheiratete und Verpartnerte können ebenfalls von dem neuen Gesetz profitieren, wobei hier die Einkommenssituation geprüft wird. Die Zuschüsse sind absolut altersunabhängig. Auch Spät- und Seiteneinsteiger können hier die Förderung beantragen.

Am Informations- und Anmeldetag am Mittwoch, 10. Januar ab 15 Uhr - weitere Infos unter: www.bkbleibergquelle.de/anmeldetage/ - werden die Einzelheiten erläutert. Es können Fragen gestellt werden, individuelle Beratungen sind ebenfalls möglich.

Außergewöhnlicher Gast in der Bleibergquelle

Kira Geiss, Miss Germany 2023, besucht die Bleibergquelle und sie hat eine Botschaft mit im Gepäck. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Kira Geiss, die amtierende Miss Germany, kommt am Mittwoch, 10. Januar, ab 8.45 Uhr in die Kirchhalle der Bleibergquelle. Die junge Frau soll keine Anweisung geben, wie man in die Welt der Reichen und Schönen kommt oder wie man es schafft „Miss Germany“ zu werden. Grund der Einladung sei, so die Bleibergquelle, vielmehr der, dass Geiss eine äußerst kluge junge Dame sei, die ihre Popularität dazu nutzen will, die Welt ein klein wenig besser zu machen.

Diesen Fokus möchte die Miss setzen

So schreibe Geiss in ihrer Selbstdarstellung, dass sie den Fokus auf das Thema soziale Nachhaltigkeit, insbesondere auf die Förderung von Jugendarbeit und dem richtigen Umgang mit den sozialen Medien. richten möchte. „Um langfristig und nachhaltig in unsere Gesellschaft investieren zu können, müssen wir anfangen, die jüngeren Generationen zu fördern, ihre Vitalität zu kanalisieren und gewinnbringend einzusetzen.“ Hierfür sei es relevant, digitale Komponenten in das Bildungssystem zu integrieren, um dadurch zu lernen, wie diese als Werkzeug im Alltag eingesetzt werden kann, anstatt ihnen zu verfallen. Ihr Ziel sei es, im kommenden Jahr eine deutschlandweite Jugendplattform aufzubauen, viele junge Menschen im sozialen, musikalischen und kreativen Bereich zu fördern und im selben Zuge eine Brücke zwischen den Generationen zu erschaffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert