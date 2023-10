Miese Rezension bei Google? So reagieren Velberter Händler

Arnd Klose von Sport Klose in Velbert nimmt Kritik an. Wie er auf Google-Bewertungen reagiert, verrät er im Gespräch mit der WAZ.

Velbert. Lob, Kritik, Kurioses: Geschäfte und Restaurants aus Velbert werden häufig bei Google bewertet. Wie sie mit den Kunden-Meinungen umgehen.

Wer ein Geschäft oder Lokal hat, kommt um einen Eintrag bei Google kaum herum. Hier finden sich Öffnungszeiten und Kontaktdaten des Unternehmens. Und eben auch Bewertungen.

So gibt es wenig, was nicht bewertet werden kann, sei es ein Spielplatz oder die Stadtgalerie in Velbert. Auch für Parkhäuser und sogar Friedhöfe können Sterne verteilt werden. Sofern der Bewerter viele Sterne abgibt und positive Worte hinterlässt, ist das für jedes Unternehmen gut. Was aber ist mit schlechten Bewertungen?

Stephan Wald vom Croque-o-rant freut sich über Lob – und auch über Kritik. Foto: Archiv: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Bei schlechten Google-Bewertungen den Kontakt mit dem Kunden suchen

Das Croque-o-rant von Stephan Wald steht mit einer Bewertung mit vier von fünf möglichen Sternen solide da. 60 Rezensionen wurden bereits für den Imbiss am Böttinger Platz abgegeben. Doch auch mit Ein-Sterne-Bewertungen muss der Betreiber leben – verbunden mit teilweise harten Worten.

„Erste und letzte Mal bestellt, Essen lauwarm, Schnitzel verbrannt, Bratkartoffeln eher Matschkartoffeln. Preis-Leistungsverhältnis und Qualität ungenügend. Dass der Koch so etwas rausschickt, ist unverständlich, traurig und schamlos. Nie wieder“.

Wie geht Stephan Wald mit solchen Worten um? „Wir machen ja alle mal Fehler“, gesteht er ein – und „wenn ein Gast mal nicht zufrieden ist und ich einen Kontakt zu ihm herstellen kann, dann versuche ich, das auch zu klären, sei es mit einer Erstattung oder einer kostenfreien neuen Lieferung.“

Auch bei schlechten Bewertungen bleibt er gelassen und resümiert: „Die wichtigste Bewertung ist doch, dass die Gäste gern wiederkommen.“

Team von Intersport Klose in Velbert antwortet auf Google-Bewertungen

Bei Intersport Klose sind die Kunden offenbar zufrieden: Mit 301 Rezensionen und einer durchschnittlichen Bewertung von 4,6 Sternen kann sich Arnd Klose nicht beklagen. Doch auch er muss hin und wieder eine schlechte Bewertung in Kauf nehmen.

Auf konstruktive Kritik wie „Das Sortiment der Badehosen für Männer ist einfach nur mangelhaft. Zu wenig Auswahl“, antwortet der Inhaber: „Danke für dein Feedback, hier müssen wir definitiv nachbessern!“ Auch schlechte Bewertungen ohne Kommentar bleiben nicht unkommentiert.

So fragt Arnd Klose: „Danke für Deine Bewertung, was können wir denn besser machen?“ Konstruktive Kritik nimmt sich der Inhaber der Sportgeschäfts gerne an, am liebsten, wenn sie dann auch mit echtem Namen und nicht anonym geäußert wird, denn: „Wer eine Meinung vertritt, der sollte auch dahinter stehen.“

Vor schlechten Bewertungen fürchtet sich der Geschäftsinhaber nicht, denn: „Wer einen guten Job macht, bekommt automatisch auch gute Bewertungen.“ Natürlich gibt es „immer welche, denen wir nicht gefallen. Das ist auch ganz normal.“ Immer wieder mal erreichen Arnd Klose übrigens auch Anrufe von Firmen und Kanzleien, die anbieten, schlechte Bewertungen löschen zu lassen: „Bislang halte ich das nicht für nötig, sowas in Anspruch zu nehmen.“

Das Spielwarengeschäft „Brummbär“ in Velberts Fußgängerzone lebt vor allem von Lob und Kritik vor Ort. Dennoch wird das Geschäft auch bei Google bewertet. Foto: Archiv: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Google-Bewertungen gibt es auch für Brummbär in Velbert

Auch das Spielwarengeschäft „Brummbär“ wird bei Google bewertet. 4,6 Sterne und 154 Rezensionen gibt es. Davon ist lediglich eine einzige mit nur einem Stern: „Richtig schlimm, wie schlecht sich bei Reklamationen um Kunden gekümmert wird. Der Filialleiter ist nie zu sprechen und ist auch nicht in der Lage, auf eine Mailbox zu sprechen. Wirklich sehr verwunderlich, wie hier so gute Rezensionen zustande kommen. Wir werden den Brummbär in Velbert nie wieder betreten.“

Inhaber Andreas Haaf geht mit den Kritiken im Internet gelassen um. „Ich schaue da wirklich selten rein“, gesteht er. Und sagt: „wenn unsere Kunden mal ein Problem haben, können sie gern zu uns kommen und wir lösen es dann vor Ort“. Wenn es mal eine schlechte Bewertung im Internet gibt, „müsste mich schon jemand drauf aufmerksam machen, dass wir da kritisiert wurden. Das Internet steht einfach nicht im Fokus bei uns sondern unsere Präsenz vor Ort.“

Google-Bewertungen mit viel Inhalt für das Parkhotel in Velbert

784 Rezensionen und 4,4 Sterne auf Google bekommt das Best Western Park Hotel am Herminghauspark in Velbert. Peter Gebhardt, Geschäftsführer des Hotels, weiß: „Es kommt auf die Summe an.“ Für ihn sind die Bewertungen wichtig, denn „Wenn ich bei Amazon einen Artikel mit weniger als vier Sternen sehe, klicke ich gar nicht erst drauf.“ Ähnlich geht es ihm auch, wenn er Hotels bucht: Bei weniger als 85 Prozent positiven Bewertungen lässt er lieber die Finger von der Buchung.

Etwa 100 Bewertungen gibt es pro Woche für das Parkhotel, auf unterschiedlichen Internetseiten. „Wir haben eine Mitarbeiterin abgestellt, die auf jede Bewertung antwortet“, so Gebhardt. Denn auch das sei wichtig. Löschen lässt der Geschäftsführer übrigens keine Bewertung, „es sei denn, wir haben Mängel abgestellt. Beispielsweise haben wir Bewertungen über die alten Bäder löschen lassen, nachdem wir alle saniert hatten“.

Das funktioniert bei Google allerdings nur mit den entsprechenden Nachweisen. Bei der Bewertung aller Bewertungen gibt Gebhardt übrigens noch zu bedenken: „Die Leute bewerten eher, wenn sie unzufrieden sind, als wenn sie zufrieden sind.“

Nicht jede schlechte Bewertung ist aussagekräftig

Dass Google-Bewertungen übrigens nicht unbedingt immer aussagekräftig sind, dafür spricht eine schlechte Bewertungen über Thalia in Velbert: Ein Stern für folgende Aussage: „Nie da gewesen“.

