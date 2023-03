Mettmann: Thomas Hendele tritt als Landkreistag-Präsident ab

Kreis Mettmann. Seit 2012 war Thomas Hendele auch Präsident des NRW-Landkreistages. Nun übergibt er das Amt an Dr. Olaf Gericke aus dem Kreis Warendorf.

Der Landkreistag (LKT) NRW, in dem die 31 Landkreise aus Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossen sind, hat eine neue Verbandsspitze gewählt. Neuer Präsident ist Landrat Dr. Olaf Gericke (Kreis Warendorf). Gericke folgt auf Thomas Hendele (Kreis Mettmann), der nach elf Jahren an der Verbandsspitze zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Thomas Hendele war von Oktober 2012 bis März 2023 ununterbrochen als Verbandspräsident im Amt. Bereits vor seiner Wahl zum Verbandspräsidenten engagierte sich der Landrat aus dem Kreis Mettmann im LKT-Polizeiausschuss und wurde 2009 Erster Vizepräsident.

Thomas Hendele im Einsatz für bürgernahe Polizeipräsenz

Neben seinem intensiven Engagement für eine bürger- und ortsnahe Polizeipräsenz im kreisangehörigen Raum setzte er sich in seiner Amtszeit für die kommunalen Interessen etwa bei der Reform der schulischen Inklusion, dem Bundesteilhabegesetz für Eingliederungshilfe sowie Flüchtlings-, Migrations- und Integrationsthemen ein.

Verschiedene Krisen prägten die letzten Jahre von Hendeles Amtszeit

Die letzten Jahre seiner Amtszeit waren von verschiedenen Krisen geprägt: In der Corona-Pandemie setzte sich der erfahrene Kommunalpolitiker, der in diesem Jahr 70 wird, für eine gut abgestimmte Krisenbewältigung zwischen Land und Kommunen ein. Es folgten das Starkregenereignis im Sommer 2021, der Krieg in Europa und die damit einhergehende Flüchtlings-, Energie- und Wirtschaftskrise mit allen Konsequenzen für die Kreise und den kreisangehörigen Raum.

