Mettmann: Busfahrer touchiert Lkw, Test ergibt 1,7 Promille

Mettmann. In Mettmann hat die Polizei einen betrunkenen Busfahrer gestoppt, der einen abgestellten Lkw touchiert hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille.

Die Polizei in Mettmann hat bereits am Freitagvormittag einen 51-jährigen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, war der Busfahrer sturzbetrunken, als er mit seinem Gelenkbus einen am Straßenrand abgestellten Lkw touchierte. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Alkoholgeruch festgestellt.

Sachschaden wird auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt

Sowohl der Linienbus als auch der Lkw eines Umzugsunternehmens wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt.

Auf der Polizeiwache in Mettmann wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 51-Jährigen und untersagten ihm das Fahren von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen. Gegen den Busfahrer läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.