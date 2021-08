Mettmann: Betrüger erleichtert Mann um fünfstelligen Betrag

Kreis Mettmann. Ein Betrüger hat sich als Banker ausgegeben und von einem Senior sensible Kontodaten erfragt und einen fünfstelligen Geldbetrag abgebucht.

Ein 88-jähriger Mann aus Mettmann ist Opfer eines falschen Bankmitarbeiters geworden. Bevor der Betrug auffallen konnte, hatte der Täter bereits einen fünfstelligen Betrag von dem Konto des Seniors abgebucht. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger.

Der Mettmanner hat am Dienstag vermeintlich einen Anruf seiner Hausbank erhalten. Ein Mann gab sich als Bankangestellter aus und befragte den Senior zu möglichen widrigen Kontobewegungen. Da der vermeintliche Bankangestellte die Kontodaten des Mettmanners benennen konnte, schöpfte der Senior zunächst keinen Verdacht und gab bereitwillig Auskunft. Am Telefon übermittelte er auf Nachfrage die persönlich zugewiesenen TAN-Nummern, welche für die Durchführung von Kontoabbuchungen notwendig sind.

Zweifel kamen

Nach dem Gespräch kamen dem Senior Zweifel und er informierte seine Hausbank. Diese bestätigte eine Abbuchung in fünfstelliger Höhe und der Senior informierte folgerichtig umgehend die Polizei. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Betruges ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Unterschiedliche Maschen

Die Polizei möchte diesen Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen. Bürger sollten skeptisch werden, sollten sie Anfragen, telefonisch oder auch per Email erhalten, in denen sie aufgefordert werden, hochsensible persönliche Daten zu übermitteln. Im Zweifel sollte man sich an eine Vertrauensperson oder auch an die Polizei wenden.

