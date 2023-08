Mehr Krankmeldungen in Velbert und dem Kreis: die Top-Gründe

Kreis Mettmann. Die Zahl der Krankmeldungen ist laut AOK in Kreis Mettmann deutlich angestiegen. Das waren die häufigsten Gründe für die Arbeitsunfähigkeit.

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Kreis Mettmann waren noch nie so häufig krank wie im ersten Halbjahr dieses Jahres. Das ergab eine Auswertung der AOK Rheinland/Hamburg. Demnach waren 7,17 Prozent der Versicherten im Kreis Mettmann durchschnittliche krankgeschrieben. Das war sogar noch etwas mehr als im Rheinland insgesamt (7,15 Prozent). Im ersten Halbjahr 2022 lag der Krankenstand noch bei 6,79 Prozent und im Coronajahr 2021 sogar nur bei 5,69 Prozent.

So viele Tage waren die Arbeitnehmer im Kreis ME krank

Durchschnittlich 11,18 Tage seien die Arbeitnehmer in diesem ersten Halbjahr krankgeschrieben gewesen, ergab die Auswertung der AOK weiter. Frauen waren im Kreis Mettmann etwas häufiger krank als ihre männlichen Kollegen.

Wer am häufigsten ausfiel

Am häufigsten fielen im Kreis ME die älteren Arbeitnehmer ab 60 Jahren (7,49 Prozent) aus, am wenigstem häufig Arbeitnehmer im Alter 30 bis 39 Jahren (4,64 Prozent) und damit deutlich weniger als ihre Kollegen bis 29 Jahre. Das gilt aber nur für Krankschreibungen bis 42 Tage.

Das waren die Krankheiten

Gründe für die Krankschreibungen waren in den meisten Fällen im Neanderland Atemwegserkrankungen, es folgen Krankheiten an Muskeln und Skelett, der Verdauung und Infektionen. Daran anschließend werden psychische Erkrankungen verzeichnet. Auffällig: Psychisch Erkrankte fehlen mit im Schnitt 30,51 Tagen am längsten an ihrem Arbeitsplatz. Es folgen Arbeitsunfälle (26,29 Tage) und Herz- und Kreislauferkrankungen (16,85 Tage).

Diese Berufsgruppen sind am häufigsten krank

Der höchste Krankenstand insgesamt im ersten Halbjahr des Jahres 2023 wurde mit 9,62 Prozent erneut in der Pflege gemessen. Diese Branche hatte bereits in der ersten Hälfte 2022 an der Spitze der Übersicht gestanden (9,01 Prozent), doch die Situation hat sich noch einmal verschärft. Im Branchenvergleich folgen die Metallerzeugung mit einem Krankenstand von 9,21 Prozent und die öffentliche Verwaltung mit 8,94 Prozent im ersten Halbjahr 2023.

