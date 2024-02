Mann filmt in Velberter Parkbad-Umkleide: Polizei greift zu

Velbert. 22-Jährige entdeckt Handy beim Umziehen im Velberter Hallenbad– Polizei ermittelt wegen Sexualdelikt. Dem Täter droht eine Haftstrafe.

Ein Mann hat am Freitagabend, 2. Februar, versucht, eine 22-Jährige in der Umkleide des Velberter Parkbades zu filmen. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann stellen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Velberter Badpersonal informiert

Gegen 20.35 Uhr ging eine 22-Jährige nach ihrem Besuch des Hallenbades in eine Einzelumkleide. Während sie sich umzog, bemerkte sie plötzlich, dass ein fremder Schuh in ihre Kabine ragte, in dem sich ein eingeschaltetes Mobiltelefon befand. Die junge Frau bemerkte, dass die Videofunktion eingeschaltet war und nahm sowohl den Schuh als auch das Mobiltelefon an sich. Sie informierte das Badpersonal, das die Polizei alarmierte.

Verdächtiger konnte erwischt werden

Die Beamten konnten den 34-jährigen Tatverdächtigen vor Ort stellen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen „upskirting“ gegen den Mann ein. Das sogenannte „upskirting“ oder „downblousing“, also das heimliche Fotografieren des Intimbereichs oder des Ausschnitts sowie die Weiterverbreitung solcher angefertigten Aufnahmen ist eine Straftat und wird als Sexualdelikt eingestuft.

Freiheitsstrafen möglich

§ 184k StGB „Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ sieht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Die Kriminalpolizei stellte das Handy sowie weitere Speichermedien im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann sicher und übernahm die weitere Bearbeitung.

