Mann aus Velbert soll junge Frau in Zug begrapscht haben

Essen/Velbert. In einem Regionalzug soll ein Mann aus Velbert einer Frau an die Brust gefasst haben. Der Verdächtige wurde bereits per Gericht gesucht.

Ein Mann aus Velbert soll am Sonntagmorgen (20. August) in einem Regional-Express in Richtung Essen Hauptbahnhof eine jungen Frau begrapscht haben.

Die Bundespolizei konnte den Täter stellen.

Mann aus Velbert wurde von der Polizei gestellt

Gegen 7.45 Uhr meldete sich telefonisch ein Zugbegleiter und gab an, dass es in dem RE 11 zwischen den Hauptbahnhöfen Bochum und Essen zu einem Sexualdelikt gekommen sei. Die Bahn sollte kurze Zeit später am Essener Hauptbahnhof einfahren. Gleichzeitig trafen auch die Einsatzkräfte am Bahnsteig ein. Durch den Hinweis der Geschädigten konnte der Tatverdächtige durch die Polizisten gestellt werden. Dieser soll sich in der Bahn eine Sitzreihe hinter der 32-Jährigen befunden haben.

Durch die Spalte zwischen Sitz und Fenster

Als die Deutsche sich in der Einschlafphase befand, soll der pakistanische Staatsangehörige durch die Spalte zwischen Fenster und Sitz gefasst und ihr an die Brust gegriffen haben. Die Essenerin stellte den 33-Jährigen unmittelbar darauf zur Rede. Dadurch wurde auch eine 54-jährige Zeugin auf das Geschehen aufmerksam und verständigte das Zugpersonal.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass der Mann bereits polizeibekannt ist und durch das Amtsgericht Velbert zur Ermittlung seines Aufenthaltes gesucht wird. Äußern wollte der Pakistaner sich zu den Vorwürfen nicht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Velberter ein.

