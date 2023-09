Mangahefte in Hülle und Fülle – darüber konnten sich Manga-Fans in Velbert am Wochenende in allen drei Bibliotheken freuen.

Bücher mal anders Manga-Fans kommen in Velberter Bibliotheken auf ihre Kosten

Velbert. Die aus Japan stammenden Comicgeschichten haben auch in Velbert treue Fans. Warum diese am Wochenende in die drei Bibliotheken stürmten.

Seit Mitte August ist die Velberter Stadtbibliothek wieder zurück im Forum Niederberg, das jetzt Forum Velbert heißt. Mit zahlreichen Aktionen und Projekten begrüßt das Team die Besucher in den neuen Räumlichkeiten. Am Samstag beteiligten sich die drei Velberter Stadtbibliotheken am Manga Day 2023.

Interessierte Leser und Leserinnen aller Altersgruppen hatten die Möglichkeit, aus einer Auswahl Mangas ihre Lieblinge auszusuchen und mit nach Hause zu nehmen – und das sogar kostenlos.

Velberterin nimmt für ihre Freundin direkt ein Manga mit

Mehr als 1300 Buchhändler, Bibliotheken und Shops im ganzen deutschsprachigen Raum haben sich an der Aktion beteiligt. Ein junges Mädchen kommt mit drei Mangas in der Hand aus der Bibliothek und erzählt stolz: „Ich habe auch eins für meine Freundin mitgebracht.“

In Velberter Bibliothek gibt es Mangas für Kinder und für Erwachsene

Während im unteren Teil der Bibliothek Mangas für Erwachsene zum Mitnehmen ausgestellt sind, finden sich oben welche für Kinder und Jugendliche. Aus 27 Titeln konnten Interessierte wählen, seien es Klassiker oder Neuerscheinungen. Die beliebten Titel waren schnell vergriffen, wer also zuerst kam, hatte die besten Chancen, ein Buch seiner Wahl zu ergattern.

Im vergangenen Jahr fand der Manga Day zum ersten Mal statt, aufgrund der positiven Resonanz ist auch für das kommende Jahr eine Teilnahme geplant.

Das sind Mangas und ihre Besonderheiten

Bei Mangas handelt es sich um aus Japan stammende Comics oder Erzählungen, die sich an dem künstlerischen Stil des japanischen Originals orientieren. Eine einheitliche Definition und Abgrenzung für den Begriff gibt es nicht. Besonders ist, dass man die Geschichten trotz ihrer Übersetzung ins Deutsche gleich wie im Japanischen von rechts nach links liest.

Kommenden Sonntag anlässlich der Eröffnung des Forums und des gleichzeitig stattfindenden Schlangenfests sind gleich mehrere Programmpunkte am Standort in Velbert-Mitte geplant: von verschiedenen Grafikworkshops über Legobauen bis hin zu Geschichten für Kindern. Los geht es um 11.30 Uhr.

