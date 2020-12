Mai 2020: Ja zum Großen Feld, nein zur Kleinen Höhe

Velbert Das Leben in der Pandemie normalisiert sich, viele Einrichtungen öffnen wieder vorsichtig. Die Ratsmehrheit stimmt fürs Gewerbegebiet.

Das Leben unter Corona normalisiert sich etwas. Die Läden haben wieder geöffnet und auch die Spielplätze können besucht werden. In den Seniorenheimen sind Besucher wieder erwünscht. Mit Mundschutz und getrennt durch eine Plexiglasscheiben kann nun mit den Senioren gesprochen werden. Im Kletterpark i Langenberg darf wieder geklettert werde und in den städtischen Bädern gebadet. Die Abiturienten des GSG planen ihre Abschiedsfeier als Autokino auf dem Schulhof in Birth. Die Stadt beklagt massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer und es gibt einen massiven Betrug mit den Corona-Soforthilfen. Bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal liegen bereits mehr als 1000 Strafanzeigen.

Die Textilkette Mensing schließt ihre Filiale in der Stadtgalerie - nach nur rund einem Jahr. Es fehle an Frequenz, so das Unternehmen. Die Kette hat im Februar Insolvenz in Eigenregie angemeldet und begründete dies mit der 1,8-Millionen-Euro-Investition in Velbert und machte der Galerie Vorwürfe. Der Start sei immer wieder verschoben worden und die Galerie immer noch nicht fertig und daher für Kunden wenig attraktiv.

Der Rat gibt grünes Licht für das Gewerbegebiet Große Feld, trotz des Protestes einer eigens gegründeten Bürgerinitiative. Erfolg hatte hingegen eine andere Bürgerinitiative: Die CDU in Wuppertal rückt von dem Vorhaben ab, an der Kleinen Höhe an der Stadtgrenze zu Neviges eine Forensik zu bauen. Der Rat der Stadt Wuppertal wird später ebenso entscheiden.

Im Helios Klinikum soll die Babyintensivstation geschlossen werden. Nach dem Krankenhausrahmenplan sollen hier nur noch Babys behandelt werden, die nach der 36. Schwangerschaftswoche geboren werden. Nach Protesten der Stadtpolitik und dem Einsatz des Landtagsabgeordneten Martin Sträßer wird die Entscheidung zu großen Teilen zurückgenommen.

Vor dem Spielplatz am Herminghauspark überfährt ein Vater sein eigenes Kind, das tödlich verletzt wird. Das Unglück ruft große Betroffenheit in der ganzen Stadt hervor. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.