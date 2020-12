März 2020: Corona erreicht Velbert, der Lockdown beginnt

Der Langenhorst ist das beliebteste Stadtviertel in Velbert. Das ergab der große WAZ-Stadtteil-Check. Gar nicht gut hat hingegen die Innenstadt abgeschnitten.

Velbert Anfang März gibt es den ersten Verdachtsfall in Velbert, Ende März geht die Stadt in den Lockdown. Es gibt aber noch andere Themen.

Karneval ist vorbei, Corona ist da. Im März meldet das Kreisgesundheitsamt den ersten Fall aus dem Südkreis, Mitte des Monats ist das Virus auch in Velbert angekommen - mit allen Folgen.

Die Sparkassenfiliale in Langenberg schließt zunächst vorübergehend, weil es in der Belegschaft einen Verdachtsfall gegeben hat, die Seniorenheime in Velbert sehen sich gut vorbereitet und die ersten Veranstaltungen werden abgesagt.

Corona verändert das Leben in Velbert

Mitte März dann geht es rund. Besser gesagt, es geht nicht mehr viel: Alle möglichen Veranstaltungen fallen erst einmal aus, das Rathaus und andere öffentliche Einrichtungen sind nur noch eingeschränkt erreichbar, Sportstätten werden geschlossen, auch Schulen und Kitas machen dicht.

Doch die Krise bringt auch Gutes mit sich: Innerhalb kürzester Zeit organisieren sich Nachbarschaftshilfen, wer kann, geht für ältere und andere gefährdete Mitbürger einkaufen oder erledigt andere Besorgungen. Restaurants bieten Lieferservice an und die Sportvereine versorgen - nicht nur - ihre Mitglieder mit Online-Angeboten, um fit zu bleiben. Die Kirchen entdecken ebenfalls die digitale Welt für sich und übertragen Gottesdienste im Livestream im Internet.

Stadtteil-Check ist ausgewertet

Die Ergebnisse des großen WAZ-Stadtteil-Checks sind da: Mehr als 1400 Velberterinnen und Velberter haben sich beteiligt und ihr jeweiliges Stadtviertel bewertet. Ganz vorne landete dabei der Langenhorst mit einer Durchschnittsnote von 1,5 vor Tönisheide (1,8) und Nierenhof (2,1). Die Stadtmitte wiederum schnitt gar nicht gut ab und erhielt lediglich eine 3,04. Den Menschen im Stadtteil mangelt es vor allem an Gemeinschaft und Sicherheit. Auch die Nahverkehrsanbindung der Stadtmitte steht in der Kritik. Gut weg kommt dagegen der neu gestaltete Offersplatz. Die Langenhorster loben vor allem den Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Viertel, ebenso die Familienfreundlichkeit.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

Gar nicht gut weg kommt die lokale Politik beim Stadtteil-Check der WAZ: Die beste Note, ein "befriedigend", gibt es aus dem Langenhorst, im Schnitt erhalten Verwaltung und Politik eine 4. Die so Bewerteten überrascht das Ergebnis: "Offensichtlich gleingt es der Politik und der Stadtverwaltung nicht, die Bürger zu erreichen", fasst Marc Ratajczak (CDU) das Ergebnis zusammen. Er selbst würde die Arbeit der Lokalpolitik mit "gut" bewerten, die Kommunikation allerdings nur mit "befriedigend".

Geld für Neviges

Gefreut haben dürften sich die Nevigeser: Für die Innenstadt gibt es eine Finanzspritze und auch das Panoramabad wird mit zwei Millionen Euro bedacht. Dazu schafft 3D Straka neue Arbeitsplätze in dem Stadtbezirk.

Der neue Regionalplan sieht weitere Wohngebiete in Velbert, Neviges und Langenberg vor, was viel Unmut hervorruft. Auch der Umgang mit Bäumen und Waldgebieten in Velbert steht in der Kritik. Das neue Helios Klinikum soll 2023 fertig sein, die neue Autobahnbrücke Putschenholz wird gebaut und Straßen NRW nutzt dabei eine neue Technik.

Die Tops

Positiv: Waltraud Triffterer erhält das Bundesverdienstkreuz; das Facharztzentrum am Klinikum füllt sich; die Sportfreunde Nizzatal bedanken sich bei allen, die trotz Corona weiter arbeiten (müssen) mit gebastelten Sonnenblumen und aufmunternden Worten; Stemberg behält seinen Michelin-Stern; der Hospizverein feiert sein 20-Jähriges und Konfirmanden engagieren sich für die Tafel.

Die Flops

Negativ: Dem Velberter Wald geht es gar nicht gut, die Schließung von Küpper steht bevor und die Feuerwehr muss nach einem komplizierten Einsatz für mehr Platz auf engen Straßen sorgen.

Abschied

Gestorben: Julius von Felbert

Den Rückblick auf den Januar 2020 finden Sie hier.

Den Rückblick auf den Februar 2020 finden Sie hier.