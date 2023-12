Mädchen in Velbert-Langenberg angefahren – schwer verletzt

Langenberg. Bei einem Autounfall in Langenberg erleidet eine junge Velberterin schwere Verletzungen. Wie konnte es zu dem Unfall kommen? Was bisher klar ist.

In Velbert-Langenberg hat es am Donnerstagmorgen, 14. Dezember, einen tragischen Autounfall gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde auf der Hauptstraße ein 12-jähriges Mädchen von einem VW Golf angefahren. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen, heißt es in einem Bericht der Polizei Mettmann – Rettungskräfte brachten sie zeitnah in ein Krankenhaus. In welchem Zustand sie sich derzeit befindet, ist unklar.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, werde derzeit noch ermittelt, so die Polizei. Fest steht jedoch: Gegen 7.25 Uhr soll ein 25-Jähriger in seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Kuhlendahler Straße gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 112 habe ein Mädchen plötzlich die Straße überquert, sodass sich ein Zusammenprall nicht mehr habe vermeiden lassen. Im Gegensatz zu dem Kind sei der Fahrer des Wagens unverletzt, lediglich sein Auto sei leicht beschädigt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert