Lukrafka: „Schemken hinterlässt nicht zu füllende Lücke“

Velbert. Der Velberter Bürgermeister Dirk Lukrafka ist tief betroffen vom Tod seines Vorgängers Heinz Schemkens. Eine ganze Stadt trauere um den Menschen.

Bürgermeister Dirk Lukrafka zeigt sich tief bestürzt vom Tod Heinz Schemkens und würdigt den langjährigen Bürgermeister von Velbert und ehemaligen Bundestagsabgeordneten als einen Menschen, der ihm ein guter Freund und zudem in den letzten Jahren ein wichtiger Wegbegleiter gewesen sei: „Er hatte immer ein gutes Gefühl für die Bedürfnisse und Belange der Menschen und der Stadt Velbert, für die sein Herz schlug und für die er sich ein Leben lang eingesetzt hat.“

Auch im hohen Alter sei er ein moderner Mensch geblieben „und war vertraut mit den aktuellen Themen der Politik und den Geschehnissen in der Welt. Sein Tod hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke. Das ganze Rathaus, Politikerinnen und Politiker aller Parteien sowie die Menschen in Velbert und weit darüber hinaus trauern um unseren unvergessenen Bürgermeister“, so Lukrafka.

