Stichwahl Velbert: Dirk Lukrafka bleibt Bürgermeister

Velbert. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzt sich Dirk Lukrafka (CDU) bei der Stichwahl in Velbert knapp durch und bleibt somit im Amt.

Dirk Lukrafka bleibt Bürgermeister der Stadt Velbert. In einem bis zuletzt spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich der Kandidat der Christdemokraten (CDU) knapp gegen seine Herausforderin Esther Kanschat von den Grünen durch. Lukrafka holte 50,45 Prozent der Stimmen gegenüber 49,55 Prozent für Esther Kanschat. Er hatte am Ende ganze 220 Stimmen mehr auf seiner Seite. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,4 Prozent und damit höher als noch vor fünf Jahren. Während der Stimmauszählung hatte die Führung mehrfach gewechselt: Kanschat punktete vor allem in Neviges und Langenberg, der Amtsinhaber setzte sich hauptsächlich in Velbert-Mitte durch.